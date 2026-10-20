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UP: गाली-गलौज के बाद हाथापाई, मौके पर पहुंचे दरोगा ने भी युवक पर बरसाए थप्पड़! जालौन में जलेबी खरीदने को लेकर विवाद

Jalaun Viral Video:  सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक दरोगा युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं. मामले में CO उरई ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है.

By: Shristi S | Published: October 20, 2026 4:55:04 PM IST

जालौन में जलेबी खरीदने को लेकर विवाद
जालौन में जलेबी खरीदने को लेकर विवाद


Jalaun Jalebi Shop Fight Video: उत्तर प्रदेश के जालौन में मंगलवार 20 अक्टूबर 2026 को जलेबी खरीदने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया. मामला तब और गंभीर हो गया, जब झगड़े की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर ही युवकों के साथ मारपीट करने के आरोप लग गए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक दरोगा युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं. मामले में CO उरई ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है.

जलेबी की दुकान पर झगड़ा कैसे शुरू हुआ?

जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना जालौन के उरई थाना इलाके में अंबेडकर चौराहे के पास हुई. मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक दुकान पर जलेबी खरीदने को लेकर ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच बहस हो गई. झगड़ा देखते ही देखते बढ़ गया और दोनों तरफ से गाली-गलौज और मारपीट हुई. किसी ने पुलिस को खबर कर दी.

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वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर हीरा सिंह एक युवक को थप्पड़ मारते दिखे

सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर हीरा सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. आरोप है कि झगड़े के दौरान पुलिस वालों ने युवकों के साथ मारपीट की. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इंस्पेक्टर एक युवक को पकड़कर थप्पड़ मारते दिख रहे हैं. वीडियो ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, झगड़े की पूरी वजह और घटनाक्रम की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी.

इंस्पेक्टर हीरा सिंह ने क्या कहा?

इंस्पेक्टर हीरा सिंह के मुताबिक, उन्हें मौके पर झगड़े की सूचना मिली थी और वे पुलिस टीम के साथ पहुंचे. उन्होंने बताया कि झगड़े में शामिल युवक को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था. इस दौरान, युवक ने बदतमीज़ी की, जिससे पुलिस को उसे शांत करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा.

CO उरई ने जांच का भरोसा दिया

CO उरई, राजीव शर्मा ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मारपीट के आरोपों में शामिल इंस्पेक्टर की भूमिका की भी जांच की जाएगी. अगर आरोप सही पाए गए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, घटना का एक वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. जांच में अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि मौके पर क्या हुआ था और किन हालात में पुलिस अधिकारियों ने बल प्रयोग किया.

Tags: home-hero-pos-2Jalaun newsuttar pradeshviral video
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