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डेटिंग ऐप पर लड़की बनकर बिछाया जाल, जंगल में दो युवकों को बुलाकर किया ऐसा कांड; जानकर दंग रह जाएंगे

Dating App Scam: जालौन में डेटिंग ऐप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपियों ने महिला बनकर दो युवकों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए अलग-अलग फंसाया. वे उन्हें शहर के जोल्हूपुर मोड़ के पास जंगल में ले गए और उनके अश्लील वीडियो बनाए.

By: Shristi S | Published: June 23, 2026 8:01:08 PM IST

जालौन में डेटिंग ऐप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया
जालौन में डेटिंग ऐप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया


Jalaun Dating App Fraud: उत्तर प्रदेश के जालौन में डेटिंग ऐप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपियों ने महिला बनकर दो युवकों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए अलग-अलग फंसाया. वे उन्हें शहर के जोल्हूपुर मोड़ के पास जंगल में ले गए और उनके अश्लील वीडियो बनाए.

फिर, उन्हें ब्लैकमेल करने के बहाने एक युवक के बैंक अकाउंट में ₹16,000 ट्रांसफर कर लिए. दूसरे युवक के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मामले को सुलझा लेंगे.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 16 जून को आरोपियों ने महिला बनकर आटा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक से डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती की. फिर उन्होंने उसे जोल्हूपुर मोड़ के पास जंगल में मिलने के लिए बुलाया. वहां मौजूद चार युवकों ने युवक को बंधक बनाकर उसके अश्लील वीडियो बनाए. फिर उन्होंने उसके साथ मारपीट की, वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसका मोबाइल फोन और ₹3,000 कैश लेकर भाग गए.

14 जून को भी हुआ ऐसा ही मामला

इसी तरह, 14 जून को जालौन कस्बे के एक युवक से चार लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती की और उसे जोल्हूपुर के पास जंगल में मिलने के लिए बुलाया. वहां पहले से मौजूद चार लोगों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया. वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी देकर उससे ₹16,000 ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए. उन्होंने युवक के कान से सोने की बाली भी छीन ली. युवक की शिकायत के आधार पर कालपी थाने में दोनों मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पोस्टल इंस्पेक्टर अजय ब्रह्मा तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने लड़कियां बनकर पहले युवक को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया और फिर मिलने के बहाने जंगल में ले जाकर पैसे ऐंठ लिए. आरोपियों के खिलाफ गैंग बनाकर संगठित तरीके से रंगदारी मांगने की धारा में केस दर्ज किया गया है.

Tags: dating appJalaun newsuttar pradesh
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