Charbagh Station Mega Block: चारबाग स्टेशन पर मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनों के रूट और प्लेटफॉर्म बदले; सफर से पहले जरूर चेक करें ट्रेन स्टेटस

Lucknow Charbagh Railway Station Mega Block 2026: लखनऊ के चारबाग स्टेशन (Charbagh Railway Station) से सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने 15 मई से 23 जून तक प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर मेगा ब्लॉक लेने का फैसला किया है. इस दौरान कई ट्रेनों के संचालन, प्लेटफॉर्म और रूट में बदलाव किए गए हैं.

गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच यह बदलाव हजारों लोगों की यात्रा को प्रभावित कर सकता है. रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है.

झांसी इंटरसिटी अब नहीं पहुंचेगी चारबाग

मेगा ब्लॉक के कारण झांसी इंटरसिटी ट्रेन इस अवधि में चारबाग स्टेशन तक नहीं जाएगी. यह ट्रेन अब कानपुर स्टेशन (Kanpur Central Railway Station) तक ही संचालित होगी और वहीं से वापस झांसी के लिए रवाना होगी. इससे लखनऊ आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी हो सकती है. रेलवे का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सेवाएं सामान्य कर दी जाएंगी.

कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और रूट बदले

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कुल 38 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं, जबकि 12 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. लखनऊ-शाहजहांपुर इंटरसिटी और लखनऊ-बालामऊ इंटरसिटी अब चारबाग की बजाय आलमबाग स्टेशन से संचालित होंगी. इसके अलावा मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट, ओखा एक्सप्रेस, गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस, पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस और अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले हेल्पलाइन 139 या RailOne ऐप के जरिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर लें.

40 दिनों तक चलेगा निर्माण कार्य

रेलवे के अनुसार चारबाग स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कॉन्कोर्स निर्माण का काम किया जा रहा है. प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर नींव की खुदाई, बेस निर्माण और अन्य तकनीकी कार्य होंगे. इसी कारण लगभग 35 से 40 दिनों तक मेगा ब्लॉक लागू रहेगा. इससे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर भी इसी तरह का निर्माण कार्य किया जा चुका है. रेलवे का कहना है कि भविष्य में इससे यात्रियों को भीड़ से राहत और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

समर स्पेशल ट्रेन की भी शुरुआत

जहां कई ट्रेनों में बदलाव किए गए हैं, वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी-चंडीगढ़ अनारक्षित समर स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला भी लिया गया है. यह ट्रेन 14 मई से चलेगी और लखनऊ होकर गुजरेगी. वाराणसी से रवाना होकर यह प्रतापगढ़, रायबरेली और लखनऊ होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी. गर्मियों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह सुविधा शुरू की है.

कई समर स्पेशल ट्रेनें रद्द और डायवर्ट

मध्य रेलवे के दोहरीकरण कार्य के कारण पुणे-गोरखपुर समर स्पेशल ट्रेन को 14 से 19 मई तक रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा कई ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा. अम्बाला कैंट-बनारस एक्सप्रेस, पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस और हडपसर-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. कुछ स्टेशनों पर ठहराव खत्म कर नए स्टॉपेज भी जोड़े गए हैं. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की अपडेटेड जानकारी जरूर लेने की अपील की है.

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