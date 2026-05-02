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IPL betting racket: आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़, सरसावा पुलिस ने 7 आरोपी दबोचे

IPL betting racket: सहारनपुर के सरसावा में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. मौके से नकदी, कारें और मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुए. आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 6:57:07 PM IST

सरसावा पुलिस ने 7 आरोपी दबोचे
सरसावा पुलिस ने 7 आरोपी दबोचे


IPL betting racket: सहारनपुर थाना सरसावा पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जुआ, शराब और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई.

हाईवे किनारे छापा, रंगे हाथों पकड़े गए सटोरिए

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर देहरादून-अंबाला हाईवे स्थित रायपुर रोड पर बाबा दा ढाबा के पास खाली स्थान पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कारों में बैठकर आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे. गिरफ्तार अभियुक्तों में मनोज कुमार, अजय कुमार, विशाल कुमार, धीरज कुमार, उत्तम कुमार, अर्शदीप और धर्मपाल शामिल हैं. इनमें से अधिकांश आरोपी हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं.

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नकदी, कारें और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 27 हजार रुपये नकद, 2 कारें (होंडा अमेज और क्रेटा), 15 मोबाइल फोन, 3 रजिस्टर और एक कैलकुलेटर बरामद किया है. जब्त किए गए रजिस्टरों में सट्टेबाजी का पूरा हिसाब-किताब दर्ज पाया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आईपीएल मैचों के दौरान लोगों से ऑनलाइन सट्टा लगवाते थे और उससे होने वाली रकम को आपस में बांट लेते थे.

जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज

इस संबंध में थाना सरसावा में जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Tags: ipl betting racket saharanpurSarsawa Police Action
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