Home > उत्तर प्रदेश > Independence Day: योगी सरकार ने आजादी के उत्सव को रोजगार से जोड़ा, 30 हजार महिलाओंको सौंपी दो करोड़ तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी

Independence Day: योगी सरकार ने आजादी के उत्सव को रोजगार से जोड़ा, 30 हजार महिलाओंको सौंपी दो करोड़ तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी

Independence Day 2026: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दो करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य मिला है. इसके लिए प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों को काम सौंपा गया है. मिशन से जुड़ी महिलाएं सिलाई से लेकर तिरंगे को अंतिम रूप देने तक के काम में जुटी हैं. वर्तमान में 1.90 करोड़ तिरंगे तैयार किए जा चुके हैं.

By: Hasnain Alam | Published: August 11, 2026 7:25:13 PM IST

स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी में योगी सरकार की बड़ी तैयारी
स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी में योगी सरकार की बड़ी तैयारी


Independence Day 2026: आजादी के उत्सव में इस बार उत्तर प्रदेश की 30 हजार ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता का रंग भी शामिल है. स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रदेश में फहराए जाने वाले तिरंगे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए कमाई का बड़ा जरिया बने हैं. योगी आदित्यनाथ सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को ग्रामीण आजीविका से जोड़ते हुए छह हजार महिला स्वयं सहायता समूहों की करीब 30 हजार महिलाओं को दो करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है. इन तिरंगों में से 1.90 करोड़ का निर्माण पूरा हो चुका है. अब इन्हें ग्राम पंचायतों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) को दो करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य मिला है. इसके लिए प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों को काम सौंपा गया है. मिशन से जुड़ी महिलाएं सिलाई से लेकर तिरंगे को अंतिम रूप देने तक के काम में जुटी हैं. वर्तमान में 1.90 करोड़ तिरंगे तैयार किए जा चुके हैं.

You Might Be Interested In

छह हजार समूह, 30 हजार महिलाएं और दो करोड़ तिरंगे

हर घर तिरंगा अभियान का यह मॉडल एक साथ दो उद्देश्यों को साध रहा है. एक तरफ स्वतंत्रता दिवस पर घर-घर राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ गांवों की महिलाओं के हाथ में बड़े पैमाने पर काम पहुंचा है. करीब छह हजार स्वयं सहायता समूहों की 30 हजार महिलाओं को इससे सीधे जोड़ा गया है. तिरंगों का निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों और अन्य संस्थाओं को सौंपा जाएगा. वहां से ये तिरंगे हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों तक पहुंचेंगे.

लखनऊ में महिलाओं के साथ संवाद कर परखी गई गुणवत्ता

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने मंगलवार को लखनऊ के चिनहट विकासखंड की ग्राम पंचायत जुग्गौर और सिकन्दरपुर पहुंचकर तिरंगा निर्माण को लेकर निरीक्षण लिया. उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद कर उनके काम और गुणवत्ता को देखा. यहां तुलसी मां स्वयं सहायता समूह, छोटे साहब स्वयं सहायता समूह और बजरंगबली स्वयं सहायता समूह को 1.50 लाख राष्ट्रीय ध्वजों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है. इसमें से करीब 1.30 लाख से अधिक तिरंगों का निर्माण पूरा किया जा चुका है.

राष्ट्रभक्ति के साथ महिलाओं की आत्मनिर्भरता: अरुण कुमार

मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान केवल राष्ट्रभक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का भी प्रभावी माध्यम बना है. स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने परिश्रम और सामूहिक प्रयास से राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत में भी योगदान दे रही हैं.

योगी सरकार का प्रयास इन महिलाओं को केवल तिरंगा निर्माण तक सीमित रखने का नहीं है. उन्हें वर्षभर आय देने वाली गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है. आजीविका मिशन विभिन्न विभागों के साथ मिलकर महिला समूहों को मसाला और खाद्य प्रसंस्करण, सोलर ड्रायर, सिलाई एवं परिधान निर्माण, अगरबत्ती, डेयरी, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और हस्तशिल्प जैसे उद्यमों से जोड़ रहा है.

घर-परिवार की जिम्मेदारी के साथ-साथ देशसेवा

अभियान की खासियत यह है कि स्वतंत्रता दिवस के लिए गांवों में पहुंचने वाले राष्ट्रीय ध्वजों के निर्माण में स्थानीय महिलाओं की सीधी भागीदारी है. जिन हाथों में अब तक घर-परिवार की जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों से तैयार तिरंगे प्रदेश भर में घरों और प्रतिष्ठानों पर फहराए जाएंगे.

Tags: up governmentUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026

कौन हैं सिंगर सुकृति कक्कड़? जिन्होंने रचाई सगाई

August 11, 2026

अशोक चक्र, बाघ, मोर, कमल और राष्ट्रगान; क्यों है राष्ट्रीय...

August 11, 2026

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो रहीं फिल्में

August 10, 2026
Independence Day: योगी सरकार ने आजादी के उत्सव को रोजगार से जोड़ा, 30 हजार महिलाओंको सौंपी दो करोड़ तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Independence Day: योगी सरकार ने आजादी के उत्सव को रोजगार से जोड़ा, 30 हजार महिलाओंको सौंपी दो करोड़ तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी
Independence Day: योगी सरकार ने आजादी के उत्सव को रोजगार से जोड़ा, 30 हजार महिलाओंको सौंपी दो करोड़ तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी
Independence Day: योगी सरकार ने आजादी के उत्सव को रोजगार से जोड़ा, 30 हजार महिलाओंको सौंपी दो करोड़ तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी
Independence Day: योगी सरकार ने आजादी के उत्सव को रोजगार से जोड़ा, 30 हजार महिलाओंको सौंपी दो करोड़ तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी