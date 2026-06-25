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इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, जौहर ट्रस्ट की टैक्स छूट खत्म; करोड़ों के निर्माण पर आयकर विभाग ने उठाए सवाल

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आयकर विभाग से एक और बड़ा झटका लगा है. आयकर विभाग ने उनके द्वारा संचालित Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 25, 2026 2:53:54 PM IST

इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, जौहर ट्रस्ट की टैक्स छूट खत्म; करोड़ों के निर्माण पर आयकर विभाग ने उठाए सवाल


UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आयकर विभाग से एक और बड़ा झटका लगा है. आयकर विभाग ने उनके द्वारा संचालित Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद ट्रस्ट को मिलने वाली आयकर छूट समाप्त हो जाएगी और उस पर टैक्स, ब्याज व पेनल्टी की कार्रवाई का रास्ता भी खुल गया है. माना जा रहा है कि इस निर्णय का सीधा असर Mohammad Ali Jauhar University की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ सकता है.
 
जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी पहले भी कई कानूनी और प्रशासनिक विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं. समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच और कार्रवाई की गई है. अब आयकर विभाग का यह फैसला ट्रस्ट के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है.

क्या है पूरा मामला?

लखनऊ स्थित प्रधान आयकर आयुक्त (PCIT- Central) कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रस्ट की गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. विभाग का मानना है कि ट्रस्ट की कुछ गतिविधियां जनहित और ट्रस्ट के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थीं, इसलिए उसका 12AB रजिस्ट्रेशन जारी रखना उचित नहीं माना गया.
आयकर विभाग के अनुसार, 13 सितंबर 2023 को आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत आजम खान और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर तलाशी अभियान चलाया गया था. इसी कार्रवाई के बाद शुरू हुई विस्तृत जांच में मिले तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया गया है.

12AB रजिस्ट्रेशन क्यों है महत्वपूर्ण?

किसी भी ट्रस्ट या चैरिटेबल संस्था के लिए 12AB रजिस्ट्रेशन बेहद अहम माना जाता है. इसके जरिए संस्था को आयकर में छूट मिलती है और दान प्राप्त करने में आसानी होती है. इसके अलावा 80G जैसी सुविधाओं के माध्यम से दानदाता भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद

  • ट्रस्ट को मिलने वाली कर छूट समाप्त हो जाएगी.
  •  भविष्य में मिलने वाले दान और अनुदान प्रभावित हो सकते हैं.
  •  ट्रस्ट की आय पर टैक्स देनदारी बढ़ सकती है.
  •  ब्याज और पेनल्टी की कार्रवाई भी संभव है.
  •  वित्तीय संचालन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.

46 करोड़ बनाम 494 करोड़ का विवाद

जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी निर्माण पर हुए खर्च को लेकर उठा. ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी निर्माण पर करीब 46 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. वहीं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के मूल्यांकन में इसकी लागत लगभग 494 करोड़ रुपये आंकी गई.दोनों आंकड़ों के बीच भारी अंतर को लेकर जांच एजेंसियों ने सवाल उठाए. जांच में यह आशंका भी जताई गई कि निर्माण कार्य में बड़ी मात्रा में अघोषित धन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. हालांकि इस मामले में अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं.

 जांच में क्या-क्या सामने आया?

आयकर विभाग की जांच में यह भी दावा किया गया कि ट्रस्ट के कुछ गैर-पारिवारिक सदस्य केवल नाममात्र के ट्रस्टी थे. विभाग के अनुसार, इन लोगों को ट्रस्ट की गतिविधियों, निर्णयों और वित्तीय मामलों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी.आदेश में कहा गया है कि ट्रस्ट के संचालन और प्रबंधन से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठे हैं, जिनकी वजह से कर छूट की पात्रता पर पुनर्विचार करना पड़ा.

जौहर यूनिवर्सिटी पर पड़ सकता है असर

रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन इसी ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है. ऐसे में ट्रस्ट की कर छूट समाप्त होने और संभावित वित्तीय दायित्व बढ़ने से यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है.विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रस्ट को टैक्स, ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करना पड़ा, तो इससे संस्थान के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है.

Tags: Azam KhanIncome Tax DepartmentJauhar TrustMohammad Ali Jauhar Universityrampur news
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