UP: जिद मनवाने के लिए मुजरिम बन बैठा 7 साल का बेटा, गड़ासे से दिव्यांग पिता को काटा, पूरा मामला जानकर भर आएंगी आंखें

Gonda, Uttar Pradesh: गोंडा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक सात साल के बच्चे ने अपने पिता पर ही हमला कर दिया.

दरअसल, बच्चा अपने पिता के साथ जम्मू जाने की जिद कर रहा था, जब दिव्यांग पिता ने मना किया तो उसने अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल पिता का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

क्या है पूरा मामला

रविवार दोपहर को बच्चे के पिता खेत में आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी घर से गड़ासा लेकर पहुंचे 7 साल के बेटे ने अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. पिता की चीखें सुनकर आस-पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण पहुंचे और बच्चे के हाथ से गड़ासा छीना. परिजन घायल को मेडिकल कॉलेज ले गए.

जानकारी के अनुसार इस 7 साल के बच्चे के पिता के भाई और उनकी पत्नी जम्मू में मजदूरी करते हैं. यह बच्चा भी उनके साथ जम्मू जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया था. इसी बात से बच्चा नाराज था और उसने हमला कर दिया. देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जिद ने रिश्तों को किया लहूलुहान

गोंडा के बेसियाचैन गांव में हुई यह घटना बिखरते पारिवारिक रिश्तों और बदलते सामाजिक माहौल की कहानी है. जहां एक दिव्यांग पिता ने अपनी पत्नी के जाने के बाद बच्चे का पालन-पोषण कर रहे थे, उसी पिता पर सात साल के बेटे ने गड़ासे से हमला कर दिया. परिजनों के अनुसार, चार वर्ष पहले पीड़ित की पत्नी दोनों बेटों को छोड़कर कहीं चली गई थी. तब छोटे बेटे की उम्र महज तीन वर्ष थी. इसके बाद से पिता ने ही अपने दोनों बेटों की परवरिश की और उन्हें अपने से अलग नहीं होने दिया. हालांकि बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति ठीक नहीं है.