Home > उत्तर प्रदेश > ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?

ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?

Imrana Rape Case controversy: बात आज से करीब 21 साल पहले की है, जब साल 2005 में इमराना रेप केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था. ससुर ने अपनी बहू के साथ बलात्कार किया और एक फतवा जारी कर पति को 'बेटा' घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद आखिर में अदालत ने क्या फैसला सुनाया चलिए विस्तार से जानें.

By: Shristi S | Last Updated: May 29, 2026 4:35:51 PM IST

ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा, आसान नहीं थी इमराना की राह
ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा, आसान नहीं थी इमराना की राह


Imrana Rape Case Story: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल कस्बे में हुआ इमराना कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. यह घटना साल 2005 की है जब एक मुस्लिम महिला के साथ हुए उसके ससुर ने ही बलात्कार किया था. 

लेकिन, हैरानी की बात तब सामने आई जब इस केस में पंचायत और धार्मिक फैसलों ने भी समाज को झकझोर दिया था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या था.

You Might Be Interested In

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, आज से 21 साल पहले इमराना नाम की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके ससुर मोहम्मद अली ने उसके साथ बलात्कार किया. घटना उस समय हुई जब उसका पति नूर इलाही घर पर नहीं था. इमराना ने बाद में अपने पति को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण पति ने शुरुआत में चुप्पी साध ली.

इस घटना के बाद इमराना अपने भाई के घर चली गई. मामला धीरे-धीरे गांव और फिर समाज में फैल गया और फिर इसे अंसारी पंचायत के सामने रखा गया. लेकिन पंचायत ने जो फैसला सुनाया वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था.

पंचायत का विवादित फैसला

पंचायत ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अब इमराना अपने पति के साथ नहीं रह सकती. पंचायत का कहना था कि ससुर के साथ संबंध बनने के बाद उसका निकाह खत्म हो गया है और वह अपने पति के लिए मां के समान हो गई है. इस फैसले ने पूरे देश में बहसे छेड़ दी. कई लोगों ने इसे महिला के साथ अन्याय बताया. लोगों का कहना था कि जिस महिला के साथ अपराध हुआ, उसी को सजा दी जा रही है.

मामले के बढ़ने पर दारुल उलू देवबंद ने भी शरीयत का हवाला देते हुए फतवा जारी किया. फतवे में कहा गया कि इमराना अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती. हालांकि इस फैसले का देशभर में विरोध हुआ और महिला संगठनों ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया.

इमराना ने लिया कानून का सहारा

पंचायत के फैसले और फतवा जारी किए जाने के बाद भी इमराना ने हार नहीं मानी और कानून का सहारा लिया. मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ. पुलिस ने ससुर के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया और जांच शुरू की. करीब 16 महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने आरोपी ससुर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई. 

आज कहां हैं इमराना?

अदालत के फैसले के बाद इमराना अपने मायके में अपने पति के साथ रहने लगी थी. यह मामला आज भी भारत में महिलाओं के अधिकार, धार्मिक कानून और सामाजिक न्याय पर होने वाली बहस का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है.

Tags: crimerape caseUP Rape caseuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026

कंगाली से स्टारडम तक: Aamna Sharif का छलका दर्द

May 29, 2026

AC की हवा में सोने के ये 6 नुकसान जानते...

May 28, 2026

आंखों और त्वचा के साथ ही सेहत के लिए फायदेमंद...

May 28, 2026
ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?
ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?
ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?
ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?