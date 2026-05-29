ससुर ने किया रेप, फतवा जारी कर पति बना बेटा… आसान नहीं थी इमराना की राह; आखिर में अदालत ने क्या सुनाया फैसला?

Imrana Rape Case Story: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल कस्बे में हुआ इमराना कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. यह घटना साल 2005 की है जब एक मुस्लिम महिला के साथ हुए उसके ससुर ने ही बलात्कार किया था.

लेकिन, हैरानी की बात तब सामने आई जब इस केस में पंचायत और धार्मिक फैसलों ने भी समाज को झकझोर दिया था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या था.

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, आज से 21 साल पहले इमराना नाम की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके ससुर मोहम्मद अली ने उसके साथ बलात्कार किया. घटना उस समय हुई जब उसका पति नूर इलाही घर पर नहीं था. इमराना ने बाद में अपने पति को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण पति ने शुरुआत में चुप्पी साध ली.

इस घटना के बाद इमराना अपने भाई के घर चली गई. मामला धीरे-धीरे गांव और फिर समाज में फैल गया और फिर इसे अंसारी पंचायत के सामने रखा गया. लेकिन पंचायत ने जो फैसला सुनाया वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था.

पंचायत का विवादित फैसला

पंचायत ने धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अब इमराना अपने पति के साथ नहीं रह सकती. पंचायत का कहना था कि ससुर के साथ संबंध बनने के बाद उसका निकाह खत्म हो गया है और वह अपने पति के लिए मां के समान हो गई है. इस फैसले ने पूरे देश में बहसे छेड़ दी. कई लोगों ने इसे महिला के साथ अन्याय बताया. लोगों का कहना था कि जिस महिला के साथ अपराध हुआ, उसी को सजा दी जा रही है.

मामले के बढ़ने पर दारुल उलू देवबंद ने भी शरीयत का हवाला देते हुए फतवा जारी किया. फतवे में कहा गया कि इमराना अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती. हालांकि इस फैसले का देशभर में विरोध हुआ और महिला संगठनों ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया.

इमराना ने लिया कानून का सहारा

पंचायत के फैसले और फतवा जारी किए जाने के बाद भी इमराना ने हार नहीं मानी और कानून का सहारा लिया. मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ. पुलिस ने ससुर के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया और जांच शुरू की. करीब 16 महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने आरोपी ससुर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई.

आज कहां हैं इमराना?

अदालत के फैसले के बाद इमराना अपने मायके में अपने पति के साथ रहने लगी थी. यह मामला आज भी भारत में महिलाओं के अधिकार, धार्मिक कानून और सामाजिक न्याय पर होने वाली बहस का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है.