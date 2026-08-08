Home > उत्तर प्रदेश > शादीशुदा प्रेमिका थी घर के बाहर, बॉयफ्रेंड आया और 16 मिनट में 17 बार किए युवक पर वार; फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

शादीशुदा प्रेमिका थी घर के बाहर, बॉयफ्रेंड आया और 16 मिनट में 17 बार किए युवक पर वार; फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Illicit Relation wife : शादी के कुछ सालों बाद पति सूरत कमाने गया तो इधर मुजफ्फरनगर में पत्नी का गैरमर्द से अफेयर शुरू हो गया.

By: JP Yadav | Published: August 8, 2026 8:51:32 PM IST

UP Crime: शादीशुदा प्रेमिका ने राज़ खोला तो भड़क गया प्रेमी, गली में किया खौफनाक कांड! शर्म से देखते रहे लोग
UP Crime: शादीशुदा प्रेमिका ने राज़ खोला तो भड़क गया प्रेमी, गली में किया खौफनाक कांड! शर्म से देखते रहे लोग


Illicit Relation wife : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादीशुदा गर्लफ्रेंड को पाने के लिए दरिंदगी पर उतर आया. आरोपी बॉयफ्रेंड हाशिम ने शनिवार (08 अगस्त, 2026) को सुबह  प्रेमिका मीना के पति तालिब पर चापड़ से हमला बोल दिया और काटकर हत्या कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक,  आरोपी बॉयफ्रेंड ने सिर्फ 16 सेकेंड में प्रेमिका के पति पर 17 बार चापड़ से हमला किया. वार इतने जोरदार थे कि दावा किया जा रहा है कि पति की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके बाद बॉयफ्रेंड मौके से भाग निकला. घटना बुढ़ाना इलाके की है. पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात के दौरान पति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल आया था.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में शनिवार सुबह 7 बजे प्रेमी हाशिम अचानक शादीशुदा प्रेमिका मीना के घर पहुंचा और ताबड़तोड़ वारकर उसके पति तालिब को मार डाला. घटना के दौरान पत्नी घर पर नहीं था. वहीं, आसपास के लोगों ने पत्नी को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पत्नी पड़ोसियों की सहायता से पति को अस्पताल लेकर पहुंची. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

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पुलिस ने मीडिया को बताया कि प्रेमिका का पति मेरठ का रहने वाला था. सूरत में नौकरी करता था और 4 अगस्त को बुढ़ाना आया हुआ था. बताया जा  रहा है कि वह सूरत से आया  था और अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने वाला था. यह जानकारी पत्नी ने अपने प्रेमी को दे दी.  इसी बात से गुस्साए प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की पति की हत्या कर दी.

सीसीटीवी ने खोला राज़

हत्या की वारदात से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आया है. इसमें महिला मीना का प्रेमी हाशिम गली में हाथ में चापड़ लेकर घूमता नजर आ रहा है, जबकि उसके पीछे पति भी आता दिखाई दे रहा है. इस बीच अचानक प्रेमी रुकता है और पति के पास जाता है. दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है. इस बीच हाथपाई में पति नाले में गिर जाता है और मौका पाकर प्रेमी युवक पर लगातार चापड़ से हमला करता है. 

शादी के बाद पत्नी का अफेयर

तालिब मूलरूप से की शादी 7 साल पहले बुढ़ाना की नई बस्ती में रहने वाली मीना से हुई थी. शादी के बाद 2 बच्चे हुए. कई सालों से ही वह बुढ़ाना में किराए का कमरा लेकर पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन वह सूरत में नौकरी करता था. जब भी मौका मिलता तो पत्नी के पास आता. इस बीच यहां रहने के दौरान मीना का नई बस्ती में रहने वाले हाशिम से लव अफेयर हो गया. हाशिम का मीना के घर आने-जाने की जानकारी तालिब को लग गई. इसके बाद से तालिब और हाशिम में कई बार झगड़े हुए. हालात को भांपते हुए तालिब ने अब ज्यादा समय बुढ़ाना में ही रहना शुरू कर दिया. इस दौरान  वह कभी-कभी सूरत जाया करता था.  4 अगस्त को जब तालिब बुढ़ाना आया तो पत्नी से कहा कि अब परिवार सहित वह सूरत जाएगा. यह बात मीना ने प्रेमी हाशिम को बता दी, जिसके बाद यह पूरा कांड हो गया. 

Tags: home-hero-pos-6UP Crime News
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