IAS दिव्या मित्तल कौन हैं? बुजुर्ग के पैर छूकर जीता देश का दिल; क्या हैं उनका मिर्जापुर से कनेक्शन

IAS officer Divya Mittal: आज के समय में बड़े पद पर पहुंचने के बाद अक्सर लोग आम लोगों से दूरी बना लेते हैं. लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपने व्यवहार, सादगी और संवेदनशीलता से लोगों के दिलों में खास जग बना लेते हैं. यूपी कैडर की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल उन्हीं अधिकारियों में शामिल हैं.

इन दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती नजर आ रही है. उनकी यह सादगी लोगों को खूब पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कौन हैं IAS दिव्या मित्तल?

IAS दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की एक बहुत पॉपुलर और डायनामिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) ऑफिसर हैं. वह अपने शानदार एकेडमिक बैकग्राउंड, सेंसिटिविटी और 75 साल बाद मिर्ज़ापुर में पानी लाने जैसे काम के लिए जानी जाती हैं.

मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद मिलीं बुजुर्ग से

उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात IAS दिव्या मित्तल हाल ही में मिर्जापुर पहुंचीं. यहां उन्हें कलेक्ट्रेट स्थानांतरण परियोजना का निरीक्षण करना था. निरीक्षण शुरू करने से पहले वह विंध्याचल धाम पहुंचीं और मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए. मंदिर परिसर में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई. दिव्या मित्तल ने बिना किसी औपचारिकता के उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनका हालचाल भी पूछा. इस दौरान वहां मौजूद लोग उनके इस व्यवहार को देखकर भावुक हो गए.

वीडियो ने जीता लोगों का दिल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिव्या मित्तल बुजुर्ग से आत्मीयता के साथ बातचीच करती दिखाई देती हैं. उनके चेहरे पर अधिकारी होने का कोई अंहकार नहीं बल्कि अपनापन और सम्मान साफ नजर आता है. यही वजह है कि लोग उनके इस व्यवहार की सराहना कर रहे हैं.

मिर्जापुर में दिव्या ने 11 महीने तक किया काम

यह वही मिर्जापुर है जहां दिव्या मित्तल ने करीब 11 महीने तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के तौर पर काम किया. मिर्जापुर के लोग उनके कार्यकाल को कभी नहीं भूलेंगे. सदियों से प्यासे ड्रमंडगंज इलाके के लहुरियादह गांव में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का ऐतिहासिक काम दिव्या मित्तल ने ही किया था. पथरीले रास्ते को पार करके जब गांव में पानी पहुंचा तो गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए.

हालांकि, कुछ ही समय बाद कथित राजनीतिक दबाव के चलते उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे जनता बहुत निराश हुई. लेकिन आज जब वह स्पेशल सेक्रेटरी बनकर लौटीं तो जनता का अपनी बेटी के लिए प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ था.