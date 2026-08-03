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तुम मेरे लिए मर चुकी हो…पति ने पत्नी का जीते जी किया पिंडदान, WhatsApp स्टेटस पर लिखा- स्वर्गवासी

Husband Performs Pind Daan: फिरोजाबाद के थाना लाइनपार क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. महिला का दावा है कि उसके पति ने उसका जीते जी पिंडदान करने का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट किया और कहा कि वह उसके लिए मर चुकी है. पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा और एफआईआर की मांग की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: August 3, 2026 2:54:40 PM IST

पति ने पत्नी का जीते जी किया पिंडदान
पति ने पत्नी का जीते जी किया पिंडदान


Husband Performs Pind Daan: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. थाना लाइनपार क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी का जीते जी पिंडदान करने का वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर साझा कर दिया. इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने पुलिस से एफआईआर दर्ज कर सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

शादी के बाद से प्रताड़ना का आरोप

नगला विष्णु निवासी दीपा स्वर्णकार का विवाह 26 अगस्त 2014 को जितेंद्र प्रकाश के साथ हुआ था. दीपा का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति, सास मंजू वर्मा, ननद शालनी और देवर नकुल उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे. उसका कहना है कि कई बार उसके साथ मारपीट की गई और घरेलू विवाद लगातार बढ़ते गए.

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मारपीट से बचने के लिए कमरे में छिपी महिला

पीड़िता के अनुसार, 30 जुलाई को भी उसके साथ मारपीट की गई. हालात इतने बिगड़ गए कि अपनी जान बचाने के लिए उसे कमरे में छिपना पड़ा. महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार उसे डराता-धमकाता रहा और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया.

व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला 

दीपा का आरोप है कि 2 अगस्त को उसके पति ने उसका जीते जी पिंडदान करने का वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया. जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने कथित तौर पर कहा कि “तुम मेरे लिए मर चुकी हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा.” इस घटना ने महिला को गहरे मानसिक आघात में डाल दिया.

ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा

पीड़िता का कहना है कि उसके पास जान से मारने की धमकियों से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है. उसने पुलिस को बताया कि इन रिकॉर्डिंग्स में उसे नुकसान पहुंचाने की बातें कही गई हैं. महिला का दावा है कि ये रिकॉर्डिंग मामले की जांच में अहम साक्ष्य साबित हो सकती हैं.

दो बच्चों के साथ मानसिक तनाव में परिवार

दीपा ने बताया कि उसके दो छोटे बच्चे हैं और इस पूरे घटनाक्रम का उन पर भी गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा है. उसने पुलिस प्रशासन से अपने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि महिला की शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Firozabad NewsUP Crime News
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