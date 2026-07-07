काली पन्नी में थे बीवी के टुकड़े! सड़क पर मिली लाश का हुआ खुलासा; इस बात से खफा होकर पति ने काट डाली अर्धांगिनी

Husband Killed Wife | UP Crime News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कुछ ऐसा हुआ जो सच में हैरान कर देने वाला है. दरअसल, यहां के मरियाहू थाना क्षेत्र में सड़क किनारे प्लास्टिक बैग में एक महिला के कटे-फटे शव के हिस्से मिले थे जिसके बाद अब जाकर ये मामला सुलझा है. पुलिस का कहना है कि प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इतना ही नहीं, पूछताछ में उसने इस बात की जानकारी दी है कि उसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और पुरुष से बात कर रही है और उसे अपने WhatsApp चैट नहीं दिखा रही है. जिसके बाद पति ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

पत्नी के सड़क पर ही फेंके टुकड़े

जौनपुर के सर्कल ऑफिसर विजय चौधरी ने इस बात की जानकारी दी कि रविवार सुबह टहलने निकले लोगों को सड़क किनारे बदबूदार काला प्लास्टिक बैग दिखा और उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी. पुलिस ने वहां पहुंचकर जब प्लास्टिक बैग खोला तो पुलिस को महिला का कटा हुआ सिर और धड़ मिला. आसपास के इलाके में तलाशी लेने पर महिला का हाथ भी मिला. जिसके बाद, बाकी शरीर के हिस्सों को खोजने और दोषियों की पहचान करने के लिए कई टीमें तैनात की गई.

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ऐसे हुई थी महिला से बातचीत

पुलिस द्वारा जानकारी मिली है कि इलाके में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक बैग ले जाते हुए देखा गया था, इतना ही नहीं वहाँ से पीड़िता का सिर, धड़ और हाथ मिला था. आरोपी खाखरिया ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि वो काम के सिलसिले में मरियाहू इलाके की टीचर्स कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था. उसकी मुलाकात वाराणसी की रहने वाली 38 वर्षीय महिला से करीब दो महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी.

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