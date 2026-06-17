रात के तीन बजे तक कमरे से आती रहीं आवाजें, सुबह हुआ कुछ ऐसा कि हैरान रह गए लोग

Greater Noida Murder Case: ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. कहा जा रहा है कि हत्या घरेलू विवाद के कारण हुई है. घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद वो मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी है. मृतका की पहचान कविता के रूप में हुई है.

9 साल पहले हुई थी शादी

पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कविता ने लगभग 9 साल पहले मोहित से लव मैरिज की थी. मोहित मूल रूप से दादरी थाना क्षेत्र के चिटहेरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. वर्तमान समय में वो अपनी पत्नी के साथ जारचा रोड इलाके में रहता था और दोनों के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी भी है.

ये भी पढ़ें: बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम

क्या है पूरा मामला?

शुरुआती जांच में पता चला है कि मोहित शराब पीता था, जिसके कारण अक्सर पति-पत्नी में झगड़े होते थे. घटचना वाली रात भी दोनों के बीच शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़ा हिंसक हो गया और मोहित ने कविता के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया. हत्या के बाद वो मौके से भाग गया. पुलिस पूछताछ में पता पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर से रात के लगभग तीन बजे तक झगड़े की आवाज आ रही थी. शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और दोनों को समझाकर शांत कराया और अपने घर चले गए.

पड़ोसियों ने दी पुलिस को खबर

सुबह के समय देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला, तो लोगों को शक हुआ और उन्होंने घर का दरवाजा खोला और अंदर देखा, तो कविता जमीन पर पड़ी हुई थी और मोहित घर से फरार था. पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सबूत इकट्ठे किए. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में ये मामला घरेलू विवाद के कारण की गई हत्या माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: दवा लेने जा रही थी युवती, गाड़ी रोक 5 लड़कों ने की जबरदस्ती, भाई बचाने आया तो उसे भी पीटा