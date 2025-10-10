सास के प्यार में पागल दामाद, सारी हदें की पार

Kasganj Crime News: उत्तर प्रदेश के कासगंज से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ताज़ा मामला सामने आया है. जहां, अपनी सास के प्यार में पागल दामाद ने अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. नाजायज रिश्ते का विरोध करने पर अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

अजब प्यार की खौफनाक कहानी:

यह हैरान करने वाली घटना कासगंज के सिढ़पुरा क्षेत्र के नगला पारसी इलाके की है. जहां, मृतक महिला की पहचान 24 साल शिवानी के रूप में हुई है, जिसकी शादी साल 2018 में नगला पारसी निवासी प्रमोद से हुई थी. प्रमोद दिल्ली में पेश से एक प्राइवेट नौकरी करता है. मृतिका के पिता नारायण सिंह ने पुलिस को घटनाक्रम पर पूरी जानकारी देते हुए बताया कि शादी के कुछ 6 महीने बाद ही उनके दामाद प्रमोद का संबंध अपनी सास प्रेमवती के साथ चल रहा था. हालांकि, पहले तो परिवार को इस बात के बारे में पता नहीं चला था. लेकिन प्रमोद का घर पर बार-बार आना-जाना और बेटी शिवानी के साथ मारपीट बढ़ने पर उन्हें दाल में कुछ काला लगने लगा.

आपत्तिजनक संबंध का विरोध बना हत्या की वजह:

मृतिका के पिता के मुताबिक, यह शक तब हकीकत में बदल गया जब प्रमोद और उनकी पत्नी प्रेमवती को आपस में गलत तरीके से बात करते और कई बार आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था. जब उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया तो, प्रमोद और प्रेमवती दोनों ने मिलकर उनके साथ जमकर मारपीट की. मृतका शिवानी इस रिश्ते से शारीरिक और मानसिक तनाव में जीने लगी थी. आखिरी में सास के प्यार में पूरी तरह से पागल दामाद ने अपनी सारी हदें पार करते हुए अपीनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. मृतक शिवानी का शव उसके ससुराल के बरामदे में पड़ा मिला था. दोनों आरोपी वारादात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

मामले में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की शुरू:

इस चौंका देने वाली घटना के बाद प्रमोद और उसकी सास प्रेमवती की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आई हैं. शिवानी अपने पीछे ढाई साल और छह महीने के दो छोटे-छोटे बच्चे छोड़ गई है, जिनसे अब मां का साया खत्म हो चुका है. फिलहाल, पुलिस ने शिवानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. और फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.