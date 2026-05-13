Home > उत्तर प्रदेश > इंसानियत शर्मसार! गिड़गिड़ाता रहा युवक, लेकिन नहीं माने दरिंदे…आंखों के सामने किया मंगेतर का रेप

इंसानियत शर्मसार! गिड़गिड़ाता रहा युवक, लेकिन नहीं माने दरिंदे…आंखों के सामने किया मंगेतर का रेप

Fatehpur News: फतेहपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक के सामने तीन दरिदों ने उसकी मंगेतर का रेप कर दिया. जानें पूरी घटना.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 13, 2026 4:01:48 PM IST

फतेहपुर में युवक के सामने उसकी मंगेतर का हुआ रेप
फतेहपुर में युवक के सामने उसकी मंगेतर का हुआ रेप


उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से चौंका देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक की मंगेतर का उसकी आंखों के सामने ही रेप कर दिया गया और वह बेबस खड़ा रहा. इस मामले ने एक बार फिर इंसानियत शर्मसार कर दिया गया है. अभी कुछ दिन पहले ही दोनों ने मंदिर में शादी की थी और धूमधाम से शादी करने वाले थे. उसके पहले इस वारदात ने आसपास के लोगों को चौंका दिया है.

क्या है पूरा मामला?

यूपी के फतेहपुर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. युवक ने आरोप लगाया कि उसकी मंगेतर के साथ एक भाजपा नेता और उसके दो साथियों ने उसके सामने ही दरिंदगी की. इसके बावजूद युवक ने अपनी मंगेतर का साथ नहीं छोड़ा. उसने कहा, “मेरे सामने मेरी मंगेतर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, ऐसे वक्त में मैं उसका साथ कैसे छोड़ देता?”

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मंदिर में की थी शादी

सोमवार को युवक ने पहले मंदिर में अपनी मंगेतर से शादी की. इसके बाद रात में वह बैंड-बाजे और बारात के साथ मैरिज हॉल पहुंचा, जहां दोनों की शादी की बाकी रस्में पूरी की जानी थी. उसी दौरान ये कांड हुआ है. हालांकि, अभी मामले की और जानकारी सामने नहीं आई है. 

ऐसी ही मामला एक और आया था

बीते दिनों फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र से भी बड़ा मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पीड़िता मंगेतर के साथ बाइक से अपने बुआ के घर जा रही थी. उसी दौरान नौबस्ता चौराहे के पास नहर पुलिया पर तीन युवक पहुंचे और उन्हें रुकने के लिए कहा.  फिर तीन युवकों ने दोनों को बंधक बना लिया. पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाया. 

यह खबर भी पढ़ें: मुलायम सिंह नहीं तो कौन हैं प्रतीक यादव के असली पिता? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किया ‘भाई’ स्वीकार

Tags: fatehpur news
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