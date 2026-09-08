Home > उत्तर प्रदेश > Huda Zariwala: कौन हैं हुदा जरीवाला? कभी AAP की प्रवक्ता, BBC लंदन से जुड़ा रहा नाम, अब सीएम योगी पर टिप्पणी को लेकर हुई गिरफ्तार

Huda Zariwala: कौन हैं हुदा जरीवाला? कभी AAP की प्रवक्ता, BBC लंदन से जुड़ा रहा नाम, अब सीएम योगी पर टिप्पणी को लेकर हुई गिरफ्तार

Huda Zariwala Arrest: सहारनपुर में मस्जिद हटाए जाने के मामले पर टिप्पणी करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता हुदा जरीवाला चर्चा में हैं. पुलिस ने उन्हें सोमवार 7 सितंबर को गिरफ्तार किया, जब वह सर्किट हाउस में मस्जिद हटाने की कार्रवाई के विरोध में पहुंची थीं.

By: Shristi S | Last Updated: September 9, 2026 12:24:35 AM IST

कौन हैं हुदा जरीवाला?
कौन हैं हुदा जरीवाला?


Who is Huda Zariwala: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद हटाए जाने के मामले पर टिप्पणी करने के बाद यूट्यूबर और सामाजिक कार्यकर्ता हुदा जरीवाला चर्चा में हैं. पुलिस ने उन्हें सोमवार 7 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया, जब वह सर्किट हाउस में मस्जिद हटाने की कार्रवाई के विरोध में पहुंची थीं. इससे पहले उनेक एक वीडियो को लेकर वकील दुष्यंत सिंह ने थाना सदर बाजार में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन गिरफ्तारी के बाद सवाल सिर्फ उनके बयान को लेकर नहीं है, बल्कि यह भी है कि आखिर हुदा जरीवाला कौन हैं और उनका राजनीतिक-सामाजिक बैकग्राउंड क्या रहा है?

कौन हैं हुदा जरीवाला?

हुदा जरीवाला एक राजनीतिक और सामाजिक बैकग्राउंड से आती हैं. उनका नाम आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा रहा है. वह पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं. हालांकि, वह खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और यूट्यूबर के तौर पर पेश करती हैं. राजनीति से जुड़े रहने के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी है. उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो वह BBC लंदन से भी जुड़ी रही हैं. इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब में भी काम किया है. 

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एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पिता रियाद में रहते थे और उनका जन्म तथा शिक्षा की शुरुआत वहीं हुई. भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की. उनके मुताबिक, वह सऊदी अरब के संस्कृति एवं सूचना मंत्रालय की रिसर्च टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं हुदा के मामा

हुदा जरीवाला का राजनीतिक परिवार से भी संबंध रहा है. उनके मामा डॉ. अजीज कुरैशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे. वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कार्यभार और मिजोरम के राज्यपाल रह चुके थे. राज्यपाल रहते हुए अजीज कुरैशी ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले बिल को मंजूरी दी थी.

यूपी के शहरों और गांवों में किया काम

हुदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भारत आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों और गांवों में काम किया. सामाजिक गतिविधियों के अलावा वह चुनावी प्रचार से भी जुड़ी रही है. उनके अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में प्रचार किया था. उन्हें एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड और सेव अर्थ मिशन से जुड़े पुरस्कार मिलने का भी दावा किया है.

किस मामले पर हुदा हुई गिरफ्तार

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद हटाए जाने को लेकर हुदा जरीवाला ने प्रशासन और सीएम योग आदित्यनाथ पर टिप्पणी की थी. वीडियो में उन्होंने मस्जिद को गिराए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे क्रिमिनल एक्टिविटी बताया और कहा कि मुस्लिम समाज ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा है. उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद वकील दुष्यंत सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

इसके बाद सोमवार शाम हुदा जरीवाला सर्किट हाउस पहुंचीं. पुलिस के मुताबिक, अंदर जाने की कोशिश करने पर उन्हें रोक दिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

Tags: cm yogiHuda ZariwalaSaharanpuruttar pradesh
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