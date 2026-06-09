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कैसे अपराध की दुनिया में उतरा सुंदर भाटी? दोस्ती में दरार फिर खूनी गैंगवार, किसी फिल्म से कम नहीं है कहानी

Sundar Bhati: सुंदर भाटी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली गैंगस्टरों में से एक माना जाता है. कभी सुंदर भाटी और नरेश भाटी की दोस्ती के चर्चे होते थे. लेकिन फिर दोनों में ऐसी दुश्मनी हुई कि सुंदर भाटी खूंखार गैंगस्टर के रूप में पहचाना जाने लगा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 9, 2026 5:47:10 PM IST

सुंदर भाटी
सुंदर भाटी


आज हम आपको अपराध की दुनिया में एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सच्चे दोस्त के साथ दुश्मनी ने उसे क्राइम की दुनिया का बादशाह बना दिया. जी हां, वो कोई और नहीं, बल्कि सुंदर भाटी है. उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण और स्क्रैप/सरिया के अवैध कारोबार जैसे 60 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं. कभी वह ट्रांसपोर्ट में ठेकेदारी का काम करता था. फिर वह अपराध की दुनिया में आ गया. चलिए जानते हैं उसकी कहानी. 

कौन है सुंदर भाटी?

सुंदर सिंह भाटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर का एक बेहद कुख्यात और खूंखार गैंगस्टर है.  वह गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है. बताया जाता है कि शुरुआत में वह बुलंदशहर में ट्रांसपोर्ट और ठेकेदारी का काम करता था. इसके बाद में नेताओं के संपर्क में आकर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा. 

कभी उसकी दोस्ती के होते थे चर्चे

दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के लिए परेशानी का सबब रहे अपराधी सुंदर भाटी और नरेश भाटी ऐसे ही दो नाम थे, जिनकी दोस्ती के चर्चे दूर-दूर तक होते थे. बताया जाता है कि दोनों एक-दूसरे पर जान छिड़कने को भी तैयार रहते थे. आपको बता दें कि दोनों की दोस्ती सतबीर गुर्जर के गिरोह में रहते हुए हुई थी.

ज्यादा नाम कमाने के चक्कर में हुई दोनों की दुश्मनी

बाद में सुंदर भाटी सिकंदराबाद में ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था. कुछ ऐसी ही इच्छा नरेश भाटी की भी थी. वहीं, दूसरी ओर नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था. हालांकि संदर भाटी की भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी. इसी वजह से दोनों में तकरार आ गई और दोनों एक-दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे. बाद में नरेश भाटी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत गया. फिर नरेश और सुंदर , जो कभी दोस्त थे एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए. इसी के कारण साल 2004 में सुंदर भाटी ने घंघौला पुलिया के पास नरेश की गाड़ी को घेरकर गोलियों उसे गोलियों से भून डाला और उसकी हत्या कर दी. 

फिर शुरू हुआ असली गैंगवार 

नरेश भाटी की मौत के बाद असली गैंगवार शुरू हुआ. नरेश की मौत के बाद उसके भाई रणपाल ने गैंग की जिम्मेदारी संभाली. और बदला लेने के चक्कर में सुंदर भाटी के भाई समेत तीन लोगों को मार गिराया. लेकिन रणपाल का एनकाउंटर हो गया. इसके बाद भी सुंदर भाटी को मारने के कई प्रयास किए लेकिन वह बच गया. बताया जाता है कि उसे नेताओं का संरक्षण प्राप्त है. 

Tags: crime newssundar bhati
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