Home > उत्तर प्रदेश > Home Guard Recruitment Exam 2026: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी; डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण

Home Guard Recruitment Exam 2026: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी; डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण

Home Guard Recruitment Exam 2026: सहारनपुर में 25-27 अप्रैल होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट है. डीएम अरविंद कुमार चौहान व एसएसपी अभिनंदन सिंह ने केंद्रों का निरीक्षण किया, नकल रोकने पर जोर.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 1:53:40 PM IST

सहारनपुर में 25-27 अप्रैल होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट है.
सहारनपुर में 25-27 अप्रैल होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट है.


Home Guard Recruitment Exam 2026: सहारनपुर जनपद में 25, 26 एवं 27 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स भर्ती की लिखित परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

You Might Be Interested In

24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को बारीकी से परखा. साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

जनपद में 24 परीक्षा केंद्र

जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए जनपद में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 59 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. पूरे जिले को सेक्टर और जोन में विभाजित कर प्रत्येक स्थान पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है. उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों को सीसीटीवी निगरानी से लैस किया गया है और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. तेज धूप को देखते हुए छाया और पानी की व्यवस्था के साथ-साथ आपात स्थिति के लिए एंबुलेंस भी तैनात की जा रही हैं. वहीं एसएसपी अभिनंदन सिंह ने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह तैयार है. सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

You Might Be Interested In

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

You Might Be Interested In
Tags: Saharanpur Home Guard Exam 2026Saharanpur NewsUP Home Guard Recruitment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Home Guard Recruitment Exam 2026: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी; डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Home Guard Recruitment Exam 2026: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी; डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण
Home Guard Recruitment Exam 2026: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी; डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण
Home Guard Recruitment Exam 2026: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी; डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण
Home Guard Recruitment Exam 2026: होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 24 केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी; डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण