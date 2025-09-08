Home > उत्तर प्रदेश > UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश के इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश के इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Weather Forecast: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इन जगहों पर भारी बारिश होने कि संभावना। IMD ने दी घर में रहने की सलाह

Published By: Sharim ansari
Published: September 8, 2025 21:31:06 IST

UP Weather Update 9 September
UP Weather Update 9 September

Rain Update 9 September: उत्तर और मध्य भारत में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश होने का माहौल बन रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 9 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में बारिश और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने कि उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इस तब्दीली से लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और तपिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

ये जिले हो सकते हैं प्रभावित

इंडिया मीटियोरोलाॅजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, मेरठ और बिजनौर जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से इन इलाकों में हवाएँ चल सकती हैं।

ऐसे हालात में मौसम विभाग की सलाह

हाल ही में हुई बारिश के कारण मथुरा और नोएडा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके चलते एहतियाती कदम उठाने ज़रूरी हो गए हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान निचले इलाकों में जाने से बचें और सुरक्षा उपाय करें। मौसम विभाग ने भी इस दौरान लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह जारी की है।। 

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में भी बारिश और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है:

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जालौन और हमीरपुर।

