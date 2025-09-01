UP Heavy Rain Alert: सावधान! UP में होगी गरज चमक के साथ भारी बारिश, इन जिलों में बिजली गिरने का खतरा

Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने अभी अंगड़ाई नहीं ली है। प्रदेश में सितंबर महीने की शुरुआत भारी बारिश के साथ होने जा रही है। यूपी में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। वहीँ रविवार को लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीँ आज भी यूपी के ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज 65 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन इलाकों में होगी जमकर बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि, आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनोर, संभल, बदांयू, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं, चित्रकूट, प्रयागराज, फ़तेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बहराईच, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड, हाथरस, कासगंज, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, एटा, मैनपुरी, संत रविदास नगर, अलीगढ और हरदोई में भी बादल जमकर बरसने वाले हैं।

बिजली गिरने की भी आशंका

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने की शुरुआत में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीँ पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी रेखा के प्रभाव से 2 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं, कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इतना ही नहीं कई इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सितंबर में भी उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।