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Heatwave in Bareilly: बरेली में भीषण गर्मी का कहर, उल्टी-दस्त और डायरिया के मरीज बढ़े, अस्पतालों में लंबी कतारें

Heatwave in Bareilly: बरेली में भीषण गर्मी और लू के कारण उल्टी-दस्त और डायरिया के मरीज तेजी से बढ़े, जिला अस्पताल की ओपीडी में रोज 250 से ज्यादा मरीज, वार्ड लगभग फुल, डॉक्टरों ने डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सावधानी बरतने की दी सलाह.

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 3:29:32 PM IST

बरेली में गर्मी का कहर: अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़
बरेली में गर्मी का कहर: अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़


Heatwave in Bareilly: बरेली जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और लू का असर अब लोगों की सेहत पर साफ नजर आने लगा है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते उल्टी-दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हालात यह हैं कि जिला अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं और वार्ड लगभग फुल हो चुके हैं.

रोजाना 250 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्पताल

जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 250 से अधिक मरीज उल्टी-दस्त और डायरिया की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ती गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी तेजी से हो रही है, जिससे डिहाइड्रेशन और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कई वार्ड लगभग भर चुके हैं. जिन मरीजों की हालत गंभीर है, उन्हें तुरंत भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हालात पर नजर बनाए हुए है.

दोपहर में सन्नाटा, लोग घरों में रहने को मजबूर

तेज गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है. सुबह 10 बजे के बाद से ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. जिला अस्पताल के CMS डॉ. आर.सी. दीक्षित ने बताया कि इस मौसम में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है. उन्होंने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर के अंदर रहने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ORS और इलेक्ट्रोलाइट्स लेने तथा ताजा और हल्का भोजन करने की सलाह दी है.

हर उम्र के लोग हो रहे प्रभावित

अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों में जूली, विमल दास, अभिषेक और राजेंद्र पाठक सहित सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं. डॉक्टरों ने साफ कहा है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो डिहाइड्रेशन की स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

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Tags: diarrhea cases upheatwave in bareilly
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