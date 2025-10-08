सोनभद्र में ‘ऑनर किलिंग’ का सनसनीखेज खुलासा: बहन और प्रेमी की हत्या
सोनभद्र में ‘ऑनर किलिंग’ का सनसनीखेज खुलासा: बहन और प्रेमी की हत्या

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र (Sonbhadra) में ऑनर किलिंग (Honour Killing) की एक दिल दहला देने वाली घटना (Heart Breaking) का पुलिस ने खुलासा किया है. एक लड़की ने घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली, जिससे नाराज उसके पांच भाइयों ने दोनों की हत्या कर दी.

Published: October 8, 2025

Sonbhadra Crime News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां, ऑनर किलिंग में एक युवती ने घर से भागकर  अपने प्रेमी से शादी कर ली,  जिससे नाराज होकर युवती के पांच भाइयों ने लड़की और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. पूरा मामला जानने के लिए इस खबर में पढ़िए. 
जंगल में मिले अलग-अलग शव

जंगल से बरामद हुआ दोनों मृतकों का शव:

इस घटना का पता तब चला जब 24 सितंबर को हाथीनाला थाना क्षेत्र के खोखा जंगल में एक महिला का शव बरामद हुआ. जहां, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतिका के सिर पर गहरे चोट के निशान पाए गए थे, जिससे हत्या की आशंका की पुष्टी हुई. इसके बाद, 6 अक्टूबर को दुद्धी की रजखड़ घाटी के जंगल से एक युवक के शव के कंकाल अवशेष भी मिले, जिसे जंगली जानवरों ने पूरी तरह से नोच कर खा लिया था. 

पुलिस ने डीएनए जांच के जरिए लगाया पता:

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएनए जांच का इस्तेमाल कर मृतक महिला की पहचान मुन्नी देवी और कंकाल की पहचान उसके पति दुक्खन साव के रूप में की. पता चला कि मृतक पति दुक्खन के अपहरण का केस गुजरात में पहले से ही दर्ज किया जा चुका था. 

धूमधाम से शादी कराने का दिया था झांसा:

सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा ने इस पूरे मामला का भंड़ाफोड़ करते हुए बताया कि यह मामला पूरी तरह से ऑनर किलिंग का है. मृतक दुक्खन, मुन्नी को भगाकर गुजरात ले गया था जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी.  इसे मृतक मुन्नी के भाइयों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना और हत्या की खौफनाक योजना बनाई.  

इस हत्या के योजना के तहत, मुन्नी के भाई ने उन्हें धूमधाम से शादी कराने का झांसा देकर पहले तो घर बुलाया. फिर गुजरात से ट्रेन के जरिए मिर्ज़ापुर आने के बाद, सभी एक पिकअप वाहन में पटना के लिए निकल गए.  हाथीनाला के पास, उन्होंने शौच जाने का बहाना बनाकर वाहन रोका और सुनसान जंगल में मुन्नी और दुक्खन की बेरहमी से हत्या कर डाली.  वारदात के बाद मुन्नी के शव को जंगल में और दुक्खन के शव को रजखड़ घाटी में फेंककर सभी हत्यारे मौके से फरार हो गए. 

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार:

पुलिस ने इस वारदात में शामिल दो आरोपियों, मुन्ना कुमार और राहुल उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. वहीं, उनके तीन अन्य भाइयों अवधेश, राकेश और मुकेश की तलाश फिलहाल जारी है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया पिकअप वाहन भी बरामद कर लिया है. 

