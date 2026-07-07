Home > उत्तर प्रदेश > खामोश होकर उसने कहानी खत्म कर ली, जुल्म इतना था कि सांसें भारी हो गईं; हमसफर बनी कातिल हसीना! युवक ने की खुदकुशी

खामोश होकर उसने कहानी खत्म कर ली, जुल्म इतना था कि सांसें भारी हो गईं; हमसफर बनी कातिल हसीना! युवक ने की खुदकुशी

FCI मैनेजर कृष्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में आखिरकार उनकी पत्नी नेहा प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और मामले में दर्ज आरोपों के आधार पर की गई है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 7, 2026 1:17:15 PM IST

पत्नी के प्रताड़ित करने पर युवक ने की खुदकुशी
पत्नी के प्रताड़ित करने पर युवक ने की खुदकुशी


Prayagraj News: प्रयागराज में एक और खुदकुशी से जुड़ा मामला सामने आया है. FCI मैनेजर कृष्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में आखिरकार उनकी पत्नी नेहा प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और मामले में दर्ज आरोपों के आधार पर की गई है. पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है. मामले में अदालत में आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय होगा.

                                                                             ” रोज़-ओ-शब-ए-हयात के ख़ानों में बाँट कर
                                                                               क़िस्तों में ख़ुद-कुशी के वसाइल हुए हैं लोग”

You Might Be Interested In

आखिर क्या कारण है, इस कदर लोग मौत की आगोश में जिंदगी का सौदा कर रहे है. इतना आसान तो नहीं मौत से रिश्ता जोड़ना. और वो भी तब जब जिंदगी को खत्म करने वाला उसका हमसफर हो. चलिए जानते हैं. आखिर क्या कारण है, युवक की खुदकुशी का.

खुदकुशी के लिए उकसाने पर पत्नी की गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार, कैंट पुलिस सोमवार को आरोपित नेहा निवासी मैसूर, कर्नाटक की गिरफ्तारी की. आरोपित महिला पर कृष्ण कुमार को परेशान करने और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का आरोप है. पत्नी ने इस कदर कृष्ण कुमार को प्रताड़ित किया कि उसने मौत को गले से लगा लिया. 

पटना के निवासी थे कृष्ण कुमार

बिहार के पटना, पाटलिपुत्र निवसी कृष्ण कुमार यहां एफसीआइ में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. कैंट क्षेत्र में रहकर कटरा में ड्यूटी करते थे. उन्होंने मैसूर निवासी नेहा से कई साल पहले प्रेम विवाह किया था. लेकिन शायद प्रेम तो कभी था ही नहीं. इसका खामियाजा कृष्ण कुमार को भुगतना पड़ा. जब प्रेम विवाह में प्रेम न रहें तो विवाह कैसा.

मई 2026 में कृष्ण कुमार ने की थी खुदकशी 

मई 2026 में कृष्ण कुमार ने खुदकशी कर ली थी. घटना के बाद कृष्ण कुमार के पिता रामबहादुर महतो ने कैंट थाने में नेहा प्रकाश, विंदुवाला सिन्हा, सत्य प्रकाश और श्रेया प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया कि नेहा प्रकाश वीडियो कॉल और वायस कॉल पर कृष्ण कुमार को परेशान करती थी. फिलहाल थाना प्रभारी कैंट अमरनाथ राय का कहना है कि मुकदमे में वांछित अभियुक्ता नेहा प्रकाश को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट के सामने पेश किया गया है।

Tags: prayagraj newsSuicide Case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
खामोश होकर उसने कहानी खत्म कर ली, जुल्म इतना था कि सांसें भारी हो गईं; हमसफर बनी कातिल हसीना! युवक ने की खुदकुशी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खामोश होकर उसने कहानी खत्म कर ली, जुल्म इतना था कि सांसें भारी हो गईं; हमसफर बनी कातिल हसीना! युवक ने की खुदकुशी
खामोश होकर उसने कहानी खत्म कर ली, जुल्म इतना था कि सांसें भारी हो गईं; हमसफर बनी कातिल हसीना! युवक ने की खुदकुशी
खामोश होकर उसने कहानी खत्म कर ली, जुल्म इतना था कि सांसें भारी हो गईं; हमसफर बनी कातिल हसीना! युवक ने की खुदकुशी
खामोश होकर उसने कहानी खत्म कर ली, जुल्म इतना था कि सांसें भारी हो गईं; हमसफर बनी कातिल हसीना! युवक ने की खुदकुशी