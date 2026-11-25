Hathras YouTube Abortion Method: इंटरनेट पर हर बीमारी और स्वास्थ्य समस्या का समाधान खोजने की आदत कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकती है. खासकर गर्भावस्था और गर्भपात जैसे संवेदनशील मामलों में बिना डॉक्टर की सलाह के घरेलू नुस्खे या ऑनलाइन बताए गए तरीके अपनाना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. यूपी के हाथरस से ऐसा ही एक जानलेवा मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर YouTube पर गर्भपात का तरीका देखने के बाद एक महिला ने ऐसा काम किया, जिसके बाद उसे अलीगढ़ अस्पताल में रेफर करना पड़ा.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके के रामपुर गांव की है. 28 साल की महिला दो महीने की गर्भवती थी. उसके पहले से 4 बच्चे हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण महिला एक और बच्चा नहीं चाहती थी. गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद उसने गर्भपात कराने का विचार किया था.

पति से बात नहीं बनी तो इंटरनेट पर खोजा तरीका

बताया जा रहा है कि महिला ने गर्भपात कराने को लेकर अपने पति से भी बात की थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद उसने मोबाइल पर YouTube के जरिए गर्भपात से जुड़े तरीके खोजने शुरू किए. इसी दौरान उसे धतूरा खाने से संबंधित जानकारी मिली. कथित तौर पर इसी जानकारी के आधार पर उसने मंगलवार शाम करीब 5 बजे धतूरे का सेवन कर लिया.

कुछ ही देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. उसकी हालत देखकर परिजन घबरा गए और उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.