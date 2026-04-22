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Hathras recruitment 2026: हाथरस में सिक्योरिटी कंपनी भर्ती कैंप, रोजगार की तलाश में उमड़ी युवाओं की भीड़; जानें कब तक चलेगी भर्ती

Hathras recruitment 2026: हाथरस में SIS Limited द्वारा 20 अप्रैल से 9 मई तक सुरक्षा पदों के लिए भर्ती कैंप आयोजित, सहपऊ ब्लॉक में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 2:38:17 PM IST

हाथरस में SIS Limited द्वारा 20 अप्रैल से 9 मई तक सुरक्षा पदों के लिए भर्ती कैंप आयोजित.
हाथरस में SIS Limited द्वारा 20 अप्रैल से 9 मई तक सुरक्षा पदों के लिए भर्ती कैंप आयोजित.


Hathras recruitment 2026: हाथरस जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आया है. दिल्ली की सिक्योरिटी कम्पनी SIS Limited द्वारा सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं CIT (कस्टोडियन) पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है. जिला प्रशासन के सहयोग से कंपनी द्वारा हाथरस जनपद के सभी ब्लॉकों में भर्ती कैंपों का आयोजन किया जा रहा है 20 अप्रैल से शुरू की गई या भर्ती 9 मई तक जनपद में चलेगी. पूर्व में भी इस कंपनी के द्वारा दर्जनों युवकों को भर्ती कर रोजगार मुहैया करवाया है बुधवार को सुबह 10:00 बजे से कंपनी के द्वारा सहपऊ ब्लॉक परिसर में इस कैम्प का आयोजन किया गया है जिसमें बेरोजगार युवाओं की भीड़ उमड़ रही है. यह कैंप बुधवार शाम 4:00 बजे तक जारी रहेगा.

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SIS सिक्योरिटी कम्पनी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 2 माह पूर्व भी हाथरस के बेरोजगारों को अपनी कंपनी में भर्ती करने के लिए हाथरस के सभी ब्लॉकों में कैंपों का आयोजन किया गया था और बेरोजगार युवाओं की भर्ती की गई थी. आगे भी बेरोजगार युवाओं के लिए ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाता रहेगा

भर्ती कार्यक्रम (20 अप्रैल 2026 से 09 मई 2026 तक)

▪️ 22–23 अप्रैल – सहपऊ ब्लॉक prisr
▪️ 24–25 अप्रैल – हसायन ब्लॉक परिसर 
▪️ 27–28 अप्रैल – सासनी ब्लॉक परिसर 
▪️ 04–05 मई – सिकंदराराऊ ब्लॉक परिसर 
▪️ 06–07 मई – सादाबाद ब्लॉक परिसर 
▪️ 08–09 मई – हाथरस ब्लॉक परिसर 

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समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

पदों की योग्यता व मानक

▪️ योग्यता: 10वीं पास/फेल
▪️ आयु: 19 से 40 वर्ष
▪️ वजन: 56 से 90 किग्रा
▪️ लंबाई: 167.5 सेमी

सुरक्षा सुपरवाइजर

▪️ योग्यता: 12वीं पास
▪️ आयु: 21 से 37 वर्ष
▪️ वजन: 56 से 90 किग्रा
▪️ लंबाई: 170 सेमी

CIT (कस्टोडियन)

▪️ योग्यता: 12वीं पास
▪️ आयु: 19 से 40 वर्ष
▪️ वजन: 56 से 90 किग्रा
▪️ लंबाई: 165 सेमी

अधिक जानकारी के लिए

भर्ती अधिकारी सोनू सिंह (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली)
मोबाइल: 7534094820

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से पहुंचकर अवसर का लाभ उठाएं. 

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Tags: Hathras job newssecurity guard vacancySIS security jobs IndiaUP job camp
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