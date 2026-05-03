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Hathras news: मिठाई बांटना पड़ा भारी, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, वीडियो वायरल

Hathras news: हाथरस के सिकंदराराऊ में नवजात की खुशी में मिठाई बांटना एक परिवार को भारी पड़ गया, जब दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी, घटना का वीडियो वायरल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 2:43:27 PM IST

दबंगों ने परिवार पर बोला हमला
दबंगों ने परिवार पर बोला हमला


Hathras news: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नवजात बच्चे की खुशी में मिठाई बांटना एक परिवार को भारी पड़ गया, थाना कोतवाली सिकंदराराऊ क्षेत्र के मटकोटा मोहल्ले में दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,

नवजात की खुशी में बांटी जा रही थी मिठाई

बताया जा रहा है कि नाजिम नामक युवक के घर में नवजात बच्चे का जन्म हुआ था, इसी खुशी में परिवार के लोग मोहल्ले में मिठाई बांट रहे थे, आरोप है कि आरोपियों को भी मिठाई दी गई, लेकिन उन्होंने मिठाई फेंक दी, इसके बाद पीड़ित परिवार अपने घर लौट गया, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ,

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दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला

कुछ देर बाद आरोपी पीड़ित के घर पहुंच गए और गाली-गलौज शुरू कर दी, देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं समेत पूरे परिवार पर हमला कर दिया, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग खुलेआम मारपीट कर रहे हैं और घर के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है, महिलाएं चीखती-चिल्लाती नजर आ रही हैं, जबकि हमलावर बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं,

पीड़ित ने दी तहरीर, कार्रवाई की मांग

पीड़ित परिवार के सदस्य आसिफ ने थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है, उनका कहना है कि हमला जानलेवा था और परिवार अभी भी दहशत में है, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह के दबंग कानून को चुनौती देते रहेंगे,

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Tags: sikandrarao assault
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