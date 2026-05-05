Shiksha Mitra news: हाथरस में ‘शिक्षामित्र सम्मान समारोह’ का आयोजन, बढ़े मानदेय का हुआ वितरण

Shiksha Mitra news: हाथरस में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षामित्रों के सम्मान और उनके उत्साहवर्धन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया. 5 मई 2026 को आयोजित “शिक्षामित्र सम्मान समारोह” में शिक्षामित्रों को सम्मानित करने के साथ-साथ बढ़े हुए मानदेय का वितरण भी किया गया.

बेसिक शिक्षा विभाग ने किया कार्यक्रम का आयोजन

यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज (सीनियर विंग) में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिक्षामित्र और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अनूप प्रधान मौजूद रहे. उन्होंने शिक्षामित्रों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया. इस आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, विधायक अंजुला सिंह माहौर, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा और विधायक प्रदीप कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए.

शिक्षामित्रों का सम्मान और मानदेय वितरण

कार्यक्रम के दौरान शिक्षामित्रों को सम्मानित किया गया और सरकार द्वारा बढ़ाए गए मानदेय का वितरण किया गया, जिससे शिक्षामित्रों में खुशी का माहौल देखा गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने देखा. यह आयोजन शिक्षामित्रों के सम्मान, उनके मनोबल को बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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