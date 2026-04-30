Home > उत्तर प्रदेश > हाथरस हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, भतीजे ने ताऊ को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट; आरोपी गिरफ्तार

हाथरस हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा, भतीजे ने ताऊ को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट; आरोपी गिरफ्तार

Hathras News: पुलिस अधीक्षक ने इस सफल खुलासे पर पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से सम्मानित करने की घोषणा की है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 11:24:06 PM IST

हाथरस हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा
हाथरस हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा


Hathras Murder Case: हाथरस जनपद के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में हुई सनसनीखेज हत्या की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल टेंचिया यानी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है.

बताया जा रहा है कि यह हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि रिश्तों को तार-तार करते हुए सगे भतीजे ने ही अपने ताऊ की कर दी. मामला पारिवारिक विवाद और पैसों के लेन-देन से जुड़ा हुआ है.

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घटना के संबंध में वादी लक्ष्मण कुमार शर्मा ने 28 अप्रैल 2026 को थाना हाथरस जंक्शन में तहरीर देकर बताया था कि उनके ससुर जगदीश प्रसाद शर्मा, जो गांव पहाड़पुर में अकेले रहते थे, उनकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में पांच टीमों का गठन किया गया. टीमों ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सुराग जुटाए जांच के दौरान 29 अप्रैल को पुलिस ने गांव पहाड़पुर के सरकारी कुएं के पास से आरोपी कपिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसके ताऊ उससे पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा था.

आरोपी ने योजना बनाकर पहले अपने ताऊ की सेवा की और रात में कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी. पुलिस अधीक्षक ने इस सफल खुलासे पर पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से सम्मानित करने की घोषणा की है. फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

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Tags: family dispute murderHathras Murder CaseMurder Mystery SolvedPolice Encounter UPUP Crime News
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