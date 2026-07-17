इलाज के नाम पर खेला गंदा खेल? किशोरी को पहले ड्रिप चढ़ाकर किया बेहोश, फिर कर डाला कांड, होश में आई तो उड़ गए ‘होश’

Hathras Minor Assault Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक क्लीनिक और उससे जुड़े पैथोलॉजी लैब संचालक पर लगे गंभीर आरोपों ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 15 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक यह मामला हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र का है. हसायन क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 13 जुलाई को इलाज कराने के लिए एक क्लीनिक पर गई थी. उपचार के दौरान उसे दवा दी गई और साथ ही ड्रिप भी चढ़ाई गई.

ड्रिप लगने के बाद बेहोश होने का दावा

पीड़िता का आरोप है कि ड्रिप चढ़ाए जाने के बाद वह बेहोश हो गई. उसे इसके बाद की घटनाओं की कोई जानकारी नहीं रही. किशोरी का कहना है कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया. इसके बाद उसे अपने साथ गलत होने का संदेह हुआ. किशोरी ने आरोप लगाया है कि क्लीनिक से जुड़े पैथोलॉजी लैब संचालक प्रवीण, पुत्र इंद्रपाल, ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घर पहुंचने के बाद उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. मामला सामने आने के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के बाद तुरंत दर्ज हुई एफआईआर

परिजनों की शिकायत मिलते ही हाथरस जंक्शन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है. पुलिस ने पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि मेडिकल रिपोर्ट मामले की सच्चाई सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई को दिशा मिलेगी.

फोरेंसिक साक्ष्य और तकनीकी जांच पर जोर

मामले की जांच कर रही टीम फोरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तकनीकी तथ्यों को भी खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि केवल बयान के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी मामले की जांच की जाएगी. जांच अधिकारी क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय परिसर में कौन-कौन मौजूद था और उपचार की प्रक्रिया कैसे पूरी की गई थी.

आरोपी हिरासत में

यदि क्लीनिक या पैथोलॉजी लैब परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले तो उनकी रिकॉर्डिंग भी जांच का हिस्सा बनाई जाएगी. पुलिस का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पूरे घटनाक्रम को समझने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच का दावा कर रही है.