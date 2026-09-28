UP: काफी देर तक नहीं हुई घर में कोई हलचल, पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो खून में सने थे मियां-बीवी… हाथरस में पूर्व फौजी कपल की हत्या

Hathras Former Soldier Murder: यूपी के हाथरस में रविवार 27 सितंबर 2026 की सुबह सादाबाद में एक बंद मकान ने पूरे इलाके को चौंका दिया. घर का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो पड़ोसियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. जब किसी तरह घर खुलवाया गया तो अंदर का नजारा देखकर लोगों के होश उड़ गए. मकान के भीतर 58 वर्षीय पूर्व फौजी शमशुद्दीन और उनकी पत्नी सद्दो बेगम के शव खून से लथपथ हालत में पड़े थे. शुरुआती जांच में दोनों की हत्या धारदार हथियार से किए जाने की आशंका जताई जा रही है. वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

सुबह तक बंद रहा घर

जानकारी के मुताबिक, शमशुद्दीन अपनी पत्नी सद्दो बेगम के साथ सादाबाद बाईपास मार्ग स्थित मकान में रहते थे. रविवार सुबह करीब 9:30 बजे तक घर का मुख्य दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई रोजमर्रा की गतिविधियां नजर आईं. इसपर आसपास के रहने वाले लोगों को संदेह हुआ. इसके बाद पड़ोसियों ने परिजनों की मदद से घर का दरवाजा खुलवाया. अंदर घुसते ही दोनों के शव दिखाई दिए. घर में खून बिखरा हुआ था और दंपत्ति की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस

मियां-बीवी की हत्या की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए क्राइम सीन सील कर दिया. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. टीम ने घर के अंदर और आसपास के स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया और संभावित सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है.

चाकू से हत्या की आशंका?

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मियां-बीवी की हत्या चाकू या किसी धारदार हथियार से की गई है. हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर जांच जारी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि वारदात से पहले और बाद में इलाके में आने-जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिल सके. इसके अलावा परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है.