Hathras News: शादीशुदा युवती के साथ कमरे में कई घंटे मौजूद रहा प्रेमी, बगल में सो रही थी बच्ची और बिस्तर पर ही...

Hathras Couple Death Mystery: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर पति की अनुपस्थिति में युवक घर में घुसा और पत्नी यानी प्रेमिका का गला घोंटा दिया. इसके बाद खुद भी फांदी के फंदे से लटक गया. पति पहुंचा तो 2 साल की बेटी ने गेट खोला, जिसके बाद कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक नहीं दो शव पड़े थे. यह मामला गुरुवार (18 जून, 2026) की शाम का है. पति द्वारा फोन पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची. महिला के पति व आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र की है. घटना के समय महिला का पति घर पर नहीं था. अपनी नौकरी खत्म करके जब शख्स घर वापस लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. इस दौरान काफी देर तक खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसकी 2 साल की बेटी ने किसी तरह अंदर से गेट खोल दिया. इसमें 30 मिनट का समय लग गया.

वहीं, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गांव नगला भूरा के रहने वाले विपिन की शादी करीब 4 साल पहले प्रियंका (25) से हुई थी. शादी के बाद प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसकी उम्र 2 साल है. विपिन प्राइवेट नौकरी करता है और परिवार का गुजारा करता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्यों की आत्महत्या और हत्या, सस्पेंस बरकरार

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि गांव नंगला भूरा के ही रहने वाले युवक प्रकाश (26) का महिला यानी विपिन की पत्नी प्रियंका के साथ अफेयर था. कयास लगाए जा रहे हैं कि पति विपिन की अनुपस्थिति में प्रकाश अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए आया था. उसने प्रियंका के साथ भागने चलने की बात कही होगी और इन्कार करने पर पहले प्रियंका की हत्या की होगी फिर खुद भी सुसाइड कर लिया होगा. यह भी कहा जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से उसने पहले महिला की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली.

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बिस्तर पर था पत्नी का शव, फांसी पर लटका था प्रेमी

वहीं, गुरुवार शाम करीब 5 बजे विपिन जब घर वापस लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था. उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. करीब आधे घंटे बाद उसकी 2 साल की बेटी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया. घर के अंदर कमरे की चारपाई पर उसकी पत्नी प्रियंका का शव पड़ा था, जबकि गांव के राधेश्याम का बेटा प्रकाश (26) फंदे से लटका हुआ था. सूचना मिलने पर हाथरस गेट कोतवाली पुलिस के साथ सीओ सिटी हिमांशु माथुर भी मौके पर पहुंचे.

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पति ने किया पुलिस की थ्योरी से इन्कार

पुलिस को आशंका है कि प्रकाश प्रियंका को अपने साथ ले जाने के लिए उसके घर पहुंचा था. पुलिस की मानें तो जब प्रियंका ने प्रकाश के साथ जाने से मना किया तो गुस्से में आकर प्रकाश ने उसकी हत्या कर दी होगी. इसके बाद पकड़े जाने के डर से खुद भी जान दे दी.

उधर प्रियंका के पति विपिन ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी से कोई अफेयर नहीं था. उसका आरोप है कि प्रकाश ने पहले उसकी पत्नी की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली.

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