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Hathras Case: हाथरस में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज, पुलिस ने बताया दावा झूठा

Hathras Case: हाथरस में छेड़छाड़ और हत्या की कथित घटना को लेकर सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस जांच में घटना को पूरी तरह फर्जी पाया गया और इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 6:29:21 PM IST

हाथरस में फर्जी घटना फैलाने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर केस दर्ज
हाथरस में फर्जी घटना फैलाने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर केस दर्ज


Hathras Case: हाथरस में कथित छेड़छाड़ और हत्या की घटना को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने जांच के बाद वायरल दावों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है. पुलिस के मुताबिक 22 अप्रैल 2026 को एक राजनीतिक दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक वीडियो सामने आया. इसमें दावा किया गया कि हाथरस के एक कुशवाह परिवार की युवती के साथ पहले छेड़छाड़ हुई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. साथ ही आरोप लगाया गया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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जांच में सामने आया सच, घटना को बताया फर्जी

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इन दावों की गहराई से पड़ताल की. जांच में स्पष्ट हुआ कि जनपद हाथरस में इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है. पुलिस ने इसे पूरी तरह भ्रामक और झूठी सूचना करार दिया. पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर समाज में तनाव पैदा करने और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया गया. ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है.

पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

इसी आधार पर राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ थाना कोतवाली हाथरस में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा है कि मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है. 

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Tags: hathras caserajendra pal gautam fir
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