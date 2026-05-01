Hathras bus accident: हाथरस में दर्दनाक हादसा, बेकाबू रोडवेज बस खाई में गिरी, 9 घायल

Hathras bus accident: हाथरस जिले के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां बिलार गांव के पास एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई. इस दुर्घटना में 9 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव कार्य तत्काल शुरू किया गया.

अचानक बिगड़ा संतुलन, खाई में पलटी बस

जानकारी के अनुसार एटा डिपो की रोडवेज बस दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही थी. जैसे ही बस सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित बिलार गांव के पास पहुंची, चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया. इसके बाद बस सड़क किनारे खाई में जा गिरी और पलट गई. हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई.

ग्रामीणों और पुलिस ने चलाया राहत अभियान

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद दो यात्रियों की हालत गंभीर पाई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया. अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है. हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है.

चालक की लापरवाही बनी हादसे की वजह?

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार बस चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था और रास्ते में कई स्थानों पर रुककर शराब का सेवन भी किया था. यात्रियों का आरोप है कि चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई. हादसे के दौरान कई यात्रियों का सामान और मोबाइल फोन बस में ही छूट गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है.

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