Ankit Baliyan Death Update: कौन सा है वह गीत, जिसके बोल से नाराज हुआ गैंगस्टर, 20 सेकेंड में ले ली हरियाणवी सिंगर की जान

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शामली में हत्या कर दी गई. माना जा रहा है कि यह हत्या गैंग से जुड़ी पुरानी रंजिश का नतीजा थी, जो एक गाने को लेकर शुरू हुई थी. इस गाने से मारे गए गैंगस्टर ‘गोगी’ का गैंग नाराज था. पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के शामली में एक जिम के बाहर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के पीछे एक गाने को लेकर नाराज़गी की आशंका है. इस मामले को 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ ​​गोगी की हत्या से भी जोड़ा जा रहा है. अंकित बालियान की हत्या के दो संदिग्ध पुलिस की गोलीबारी में मारे गए. पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी थी.

गोलीबारी कैराना रोड पर इंडियन गैस गोदाम के पास हुई. यहां शामली कोतवाली पुलिस, झिंझाना पुलिस और SWAT टीम की संयुक्त टीम ने दो संदिग्धों को रोका था. UP पुलिस के ADG (लॉ एंड ऑर्डर) अमिताभ यश के अनुसार, इन संदिग्धों की पहचान हरियाणा के सोनीपत ज़िले के रहने वाले मोहित (22) और सुमित (24) के तौर पर हुई है. शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को संदिग्धों की मौत और अब तक की जांच के नतीजों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अंकित बालियान की हत्या के बाद से ही मैंने आदेश दिया था कि जिले के हर चौराहे पर रात में बैरिकेडिंग और चेकिंग की जाए.

नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने आधी रात से सुबह 6 बजे तक नाकेबंदी का प्लान लागू करने का आदेश दिया था, ताकि बिना चेकिंग के कोई भी गाड़ी जिले में न घुस सके. सोमवार सुबह करीब 4 बजे जब हिजाना के SHO वीरेंद्र कसाना अपने थाने के पास चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने करनाल की तरफ से आती हुई एक मोटरसाइकिल देखी. उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की. बाइक पर दो अपराधी सवार थे. उन्होंने तुरंत उन पर गोली चला दी, जिसमें वो बाल-बाल बच गए, हालांकि उनकी गाड़ी में एक गोली लगी. उन्होंने तुरंत वायरलेस पर मैसेज भेजा. संदिग्धों की गाड़ी तेज़ी से भाग निकली और कैराना की तरफ मुड़ गई. मन्ना मादरा पुल के नीचे पुलिस से घिरने के बाद अपराधियों ने पोजीशन ली और फायरिंग शुरू कर दी. उनकी फायरिंग में दो कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें शामली के ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए दूसरे मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.

गोगी, ‘कोर्ट में मर्डर’ गाना और बालियान की हत्या का कनेक्शन

इस मामले में अब तक की जानकारी के बारे में पूछे जाने पर SP सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि अंकित बालियान ने एक गाना बनाया था. कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान… जज के पसीने आएंगे. यह गाना 2021 में रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ ​​गोगी की उसके ही गैंग के सदस्यों द्वारा की गई हत्या से जुड़ा था.

आपत्तिजनक गाना नहीं बनाने की दी थी चेतावनी

SP ने बताया कि गोगी के गैंग के सदस्यों ने अंकित बालियान से ऐसा गाना न बनाने को कहा था, क्योंकि इससे उनकी बदनामी होती है, लेकिन हरियाणवी सिंगर ने उनकी बात नहीं मानी. SP सिंह ने कहा कि बाद में यह गाना विरोधी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के समर्थन में चला गया, जो उस समय ज़िंदा था. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि ताजपुरिया भी बालियान गोत्र का था और अंकित भी बालियान था, इसलिए गैंग के लोगों को लगा कि यह गाना उन्हें निशाना बनाने या उनका अपमान करने के लिए बनाया गया था.

जेल में मारा गया था टिल्लू ताजपुरिया को

यहां पर बता दें कि 2 मई, 2023 को गैंगस्टर सुनील मान उर्फ़ टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ सेंट्रल जेल की जेल नंबर 8 के आंगन में बेरहमी से 100 से ज़्यादा बार चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, जिसे स्पेशल सेल ने 3 अगस्त को दाखिल किया था. टिल्लू की हत्या सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कोर्टरूम में जितेंद्र मान उर्फ़ गोगी की हत्या में शामिल होने का बदला लेने के लिए की गई थी.

दोनों अपराधी 20 अगस्त को आए थे शामली

SP सिंह ने सोमवार को यह भी साफ़ किया कि पुलिस की गोलीबारी में मारे गए दो अपराधी 20 अगस्त को शामली आए थे. अधिकारी ने कहा कि वो सूर्या होटल में रुके थे. हमने होटल का CCTV फ़ुटेज चेक किया है और वहां उनके आधार और पैन कार्ड की जानकारी मिली है. हमने होटल की पूरी जांच की है.

भोला है हत्या का मास्टरमाइंड

जांच में यह भी पता चला कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देते समय उन्होंने किसी GPS-ट्रैकिंग डिवाइस या इसी तरह के किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया था. 26 अगस्त की घटना का मास्टरमाइंड सोनीपत का रहने वाला राहुल उर्फ़ भोला है. SP ने कहा कि वह भी एक अपराधी है और वह हरियाणा में वॉन्टेड है और उसके बारे में जानकारी देने पर इनाम घोषित किया गया है.