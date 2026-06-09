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Dimple Choudhary Assault Case: स्टेज पर हरियाणी डांसर की कमर छूने के मामले में आया नया ट्विस्ट, डिंपल चौधरी ने दे दी सुसाइड की धमकी

Dimple Choudhary Assault Case: यूपी के हाथरस जिले में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी से छेड़छाड़ में शामिल तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है.

By: JP Yadav | Last Updated: June 9, 2026 6:13:03 PM IST

Haryanvi dancer Dimple Choudhary Assault Case: डिंपल चौधरी से छेड़छाड़ मामले में आया मोड़
Haryanvi dancer Dimple Choudhary Assault Case: डिंपल चौधरी से छेड़छाड़ मामले में आया मोड़


Dimple Choudhary Assault Case: हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी (Haryanvi dancer Dimple Chaudhary) से हाथरस (उत्तर प्रदेश) में स्टेज पर युवक द्वारा छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता रहा है. एक तरफ जहां हाथरस पुलिस डांसर से छेड़छाड़ मामले में जांच की कड़ी में लोगों से पूछताछ कर रही है तो वहीं हरियाणा डांसर और पीड़िता डिंपल चौधरी का कहना है कि जिस  युवक ने उनके साथ छेड़छाड़ की है, उसे जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वह सुसाइड कर लेंगीं. उन्होंने साफ-साफ कहा कि 15 जून तक पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करूंगी वरना सुसाइड कर लूंगी.

जहां इज्जत मिलेगी, वहीं परफॉर्मेंस दूंगी 

एक मीडिया हाउस से बातचीत में हरियाणा डांसर ने कहा कि स्टेज शो के दौरान किसी का इस तरह एक्ट्रेस-डांसर का कमर छूना कार्रवाई के दायरे में आता है.  ऐसे में पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करना चाहिए. यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्टेज शो के दौरान डांसर डिंपल चौधरी के साथ बदसलूकी हुई. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

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हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का कहना है कि यूपी के हाथरस में स्टेज शो के दौरान युवक शुरुआत में तो ठीक रहा, लेकिन कुछ देर उसने अपना आपा खोते हुए उनके साथ बदसलूकी की. बदसलूकी यह वीडियो खुद डिंपल चौधरी ने जारी किया है. स्टेज पर डांस करने के दौरान एक युवक सारी सीमाएं पार करते हुए डांसर डिंपल चौधरी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है.  उन्होंने कहा कि जहां इज्जत मिलेगी वहीं कार्यक्रम देंगीं. 

मुझे चाहिए इंसाफ

डिंपल का कहना है कि इस हादसे के बाद उन्हें परिवार और समाज के लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक कि उन्हें अपना फोन तक बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग इस हरकत पर सवाल कर रहे हैं. इस वजह से वह पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान हैं. बाहर निकलने और खुद को काफी असहज महसूस कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इंसाफ चाहिए.

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क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला 3 जून को उत्तर प्रदेश के हाथरस का है.  हाथरस में एक व्यक्ति की बेटी का जन्मदिन था. इस मौके पर उसने डांस और रागिनी का आयोजन किया था. इस दौरान एक युवक ने स्टेज पर चढ़कर डिंपल की कमर को छू लिया. इसका विरोध करते हुए डिंपल ने युवक को स्टेज पर ही थप्पड़ जड़ दिया था. इसका वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा सार्वजनिक की थी.

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Tags: UP News
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