Home > उत्तर प्रदेश > Hathras News: खूबसूरत डांसर डिंपल चौधरी को देखकर युवक हुआ बेकाबू, स्टेज पर कर दी अश्लील हरकत; वीडियो हुआ वायरल

Hathras News: खूबसूरत डांसर डिंपल चौधरी को देखकर युवक हुआ बेकाबू, स्टेज पर कर दी अश्लील हरकत; वीडियो हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी (Famous Haryanvi dancer Dimple Chaudhary) के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है.

By: JP Yadav | Last Updated: June 5, 2026 3:50:41 PM IST

Dimple Chaudhary: हरियाणावी डांसर डिंपल चौधरी के साथ स्टेज पर अश्लील हरकत
Dimple Chaudhary: हरियाणावी डांसर डिंपल चौधरी के साथ स्टेज पर अश्लील हरकत


Haryanvi dancer Dimple Chaudhary: स्टेज पर प्रोग्राम या डांस करने दौरान छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं, हालांकि ये नैतिक और कानूनी, दोनों ही नजरिये से गलत है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का है. यहां पर एक स्टेज शो के दौरान हरियाणा की नामी डांसर के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. वहीं, डांसर ने अश्लील हरकत करने वाले युवक को स्टेज पर ही थप्पड़ जड़ दिया. इसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है.  खुद डांसर ने अपने इंस्टाग्राम के जरिये सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 

हरियाणवी डांसर के साथ की गंदी हरकत

यह वाकया तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक स्टेज शो के दौरान डांस का प्रोग्राम चल रहा था. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डांस प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर अचानक चढ़े युवक ने मशहूर हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी (Famous Haryanvi dancer Dimple Chaudhary) के साथ बदसलूकी की. इस ‘हरकत’ के लिए डांसर ने रोका तो अपनी हरकत रोकने के साथ ही एक अश्लील इशारा कर दिया, जो बेहद आपत्तिजनक था. इस दौरान डांसर ने इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया. डिंपल चौधरी ने डांस छोड़ और मंच पर ही युवक को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया. डांसर यहीं पर नहीं रुकी बल्कि उन्होंने माइक लेकर युवक की खूब बेइज्जती की. इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को नीचे उतारा.  

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी के हाथरस में जिस समय स्टेज पर यह हादसा हुआ उस दौरान डिंपल चौधरी अपनी लाइव परफॉर्मेंस दे रही थीं. इस बीच भीड़ में से एक युवक सीधे मंच पर पहुंच गया. स्टेज पर चढ़ती ही युवक परफॉर्मेंस के दौरान डिंपल चौधरी की कमर को छूने का प्रयास किया. जब डिंपल ने एतराज  जताया तो उसने बेहद ही अश्लील हरकत का इशारा किया. 

डिंपल ने मारा थप्पड़

 डिंपल चौधरी ने युवक की इस घिनौनी हरकत नाराजगी जताते हुए पीछे हुईं और फिर युवक को थप्पड़ जड़ दिया.  डांसर का थप्पड़ लगते ही युवक डरा-सहमा मंच पर ही बैठ गया, इस पर मंच पर माइक लेकर डांसर डिंपल चौधरी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई.

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