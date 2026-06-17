बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. हरदोई जिले की आवास विकास कॉलोनी में एक 28 साल की पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी बात सुनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई. इसके बाद करीब 3 घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग पीड़ित महिला को समझाने में लगे रहे. पीड़िता का कहना है कि उसके साथ गंभीर वारदात हुई है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है. इसकी वजह से वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई. इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पानी की टंकी पर क्यों चढ़ी महिला?

यह घटना मंगलवार (16 जून) शाम की है. 28 साल की पीड़िता कॉलोनी में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई. महिला ने आत्महत्या करने की धमकी दी और इंसाफ की मांग करने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसे समझाने की कोशिश करने लगी. पीड़िता ने बताया कि 10 फरवरी को उसके बच्चों का हरपालपुर कस्बे के रहने वाले बच्चों के साथ विवाद हो गया था. इसी बात को लेकर वह आरोपियों के घर पर शिकायत लेकर पहुंची थी. महिला का आरोप है कि इसके बाद 2 दिन बाद जब उसका पति घर पर नहीं था, तो आरोपी राशिद और आमिर उसके घर पर पहुंचे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस में दी शिकायत, फिर भी नहीं मिला न्याय

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आरोपियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया. इतना ही नहीं, पुलिस ने पीड़ित महिला के ही खिलाफ शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत कार्रवाई कर दी. पीड़िता ने आगे कहा कि जब वह वापस घर लौटी, तो आरोपियों की ओर से उसे धमकी मिली. इसकी वजह से उसे अपना घर छोड़कर हरदोई शहर में आकर रहना पड़ा.

वहीं, पीड़िता के पति ने बताया कि उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर पुलिस महिला के पति ने बताया कि उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर SP, DGP और यहां तक की सीएम जनसुनवाई पोर्टल भी शिकायत दर्ज कराई. इसके बावजूद किसी भी जगह से न्याय की उम्मीद नहीं दिखी.

कैसे टंकी से उतरी महिला?

पुलिस ने पीड़िता को काफी देर तक समझाया, लेकिन वह टंकी से नीचे नहीं उतर रही थी. ऐसे में पुलिस ने उसके पति और बच्चों को मौके पर बुलाया. इसके बाद महिला के पति को टंकी पर भेजा गया. महिला के पति के पीछे पुलिसकर्मी भी टंकी पर पहुंचे. इसके बाद कड़ी मशक्कत करते पीड़ित महिला को सुरक्षित पानी की टंकी से नीचे उतार लिया गया. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.