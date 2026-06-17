Home > उत्तर प्रदेश > बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम

बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम

UP Crime News: यूपी के हरदोई जिले में एक पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगाते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गई. पीड़िता का कहना है कि 4 महीने उसके साथ गैंगरेप हुआ था, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया. जानिए पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 17, 2026 5:42:46 PM IST

हरदोई में न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला.
हरदोई में न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला.


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. हरदोई जिले की आवास विकास कॉलोनी में एक 28 साल की पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी बात सुनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई. इसके बाद करीब 3 घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग पीड़ित महिला को समझाने में लगे रहे. पीड़िता का कहना है कि उसके साथ गंभीर वारदात हुई है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है. इसकी वजह से वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई. इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पानी की टंकी पर क्यों चढ़ी महिला?

यह घटना मंगलवार (16 जून) शाम की है. 28 साल की पीड़िता कॉलोनी में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई. महिला ने आत्महत्या करने की धमकी दी और इंसाफ की मांग करने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसे समझाने की कोशिश करने लगी. पीड़िता ने बताया कि 10 फरवरी को उसके बच्चों का हरपालपुर कस्बे के रहने वाले बच्चों के साथ विवाद हो गया था. इसी बात को लेकर वह आरोपियों के घर पर शिकायत लेकर पहुंची थी. महिला का आरोप है कि इसके बाद 2 दिन बाद जब उसका पति घर पर नहीं था, तो आरोपी राशिद और आमिर उसके घर पर पहुंचे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

You Might Be Interested In

पुलिस में दी शिकायत, फिर भी नहीं मिला न्याय

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आरोपियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया. इतना ही नहीं, पुलिस ने पीड़ित महिला के ही खिलाफ शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत कार्रवाई कर दी. पीड़िता ने आगे कहा कि जब वह वापस घर लौटी, तो आरोपियों की ओर से उसे धमकी मिली. इसकी वजह से उसे अपना घर छोड़कर हरदोई शहर में आकर रहना पड़ा.

वहीं, पीड़िता के पति ने बताया कि उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर पुलिस  महिला के पति ने बताया कि उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर SP, DGP और यहां तक की सीएम जनसुनवाई पोर्टल भी शिकायत दर्ज कराई. इसके बावजूद किसी भी जगह से न्याय की उम्मीद नहीं दिखी. 

कैसे टंकी से उतरी महिला?

पुलिस ने पीड़िता को काफी देर तक समझाया, लेकिन वह टंकी से नीचे नहीं उतर रही थी. ऐसे में पुलिस ने उसके पति और बच्चों को मौके पर बुलाया. इसके बाद महिला के पति को टंकी पर भेजा गया. महिला के पति के पीछे पुलिसकर्मी भी टंकी पर पहुंचे. इसके बाद कड़ी मशक्कत करते पीड़ित महिला को सुरक्षित पानी की टंकी से नीचे उतार लिया गया. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Tags: UP CrimeUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026

कौन हैं समीक्षा शेट्टी? अर्चना पूरन सिंह के बेटे के...

June 17, 2026

कौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की...

June 17, 2026

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

वनडे में किस टीम ने सबसे ज्यादा बार ठोके 400+...

June 17, 2026
बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम
बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम
बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम
बच्चों की लड़ाई में मां को बनाया निशाना, घर में घुसकर किया दुष्कर्म; फिर मां ने उठाया खौफनाक कदम