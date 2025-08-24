Home > उत्तर प्रदेश > Hardoi News: विदायक की वायरल पोस्ट पर हुआ बबाल, आक्रामक हुए विपक्ष

Hardoi News: विदायक की वायरल पोस्ट पर हुआ बबाल, आक्रामक हुए विपक्ष

सियासी गलियारों में हलचल बढ़ी, विधायक श्याम प्रकाश का सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी से हुआ वायरल

Published: August 24, 2025 18:29:00 IST
Published: August 24, 2025 18:29:00 IST

Hardoi News: विदायक की वायरल पोस्ट पर हुआ बबाल, आक्रामक हुए विपक्ष

आलोक सिंह की हरदोई से रिपोर्ट: हरदोई के चर्चित भाजपा विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। बेबाकी के लिए जाने जाने वाले विधायक अक्सर अपनी ही सरकार और अधिकारियों पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को मिले प्रोटोकॉल पर टिप्पणी की थी, जो चर्चा में रही। अब एक नई पोस्ट ने जनपद के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है इस बार विधायक ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हुए फेसबुक पर लिखा जय भैरवनाथ, कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से मिला 10 दिन में न्याय, जबकि इंसानों को नहीं मिलता बीसों वर्ष तक न्याय।” उनकी यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है विधायक की इस टिप्पणी पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग उनकी बेबाकी के मुरीद बन गए हैं तो कुछ ने इस टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। 

ग्लोबलाइजेशन है प्रदुषण की वजह

हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश का सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमे उन्होंने आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए हालिया आदर्श पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि “ कुत्तों को तो 10 दिन में न्याय मिल जाता है, लेकिन इंसानों को न्याय के लिए बीसों साल भटकना पड़ता है”। दिया गया बयान बहुत से लोगों को अच्छा भी कहा और और बयां के बिपक्ष में भी कई प्रतिक्रियायें आई। सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक की पोस्ट से जनपद में सियासी माहौल को और भी ज्यादा गरमा दिया है। 

नाराजगी जताने वाले कहते हैं कि इंसान ने इस प्रकृति को दिया ही क्या उल्टा लिया है अरबों पेड़ काटे,नदी नाले सब पाट दिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर प्रदूषण की वजह भी इंसान है,यहां तक आजतक आज जितनी भी वैक्सीन बनती उनका प्रयोग जानवरों पर ही होता है,यहाँ तक जानवर देश की सेना जवानों के साथ उनका सहयोग करके देश की रक्षा करने का भी कार्य करते है। 

सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े

हम इंसान अपने अस्तित्व को बचाने के अपनी ही इस प्रकृति और इन जीवों पर लाखों जुल्म करते है फिर कहते है हमें इंसाफ नही मिलता।आंकड़ों के अनुसार अब तक 85 लोगों ने पोस्ट पर कमेंट किया है, 7 लोगों ने इसे शेयर किया है और 247 लोग इसे पसंद कर चुके हैं यह पहला मौका नहीं है जब विधायक श्याम प्रकाश ने किसी बड़े मुद्दे पर टिप्पणी की हो। इससे पहले भी वह कई पोस्ट के जरिए पार्टी नेताओं और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उनकी ताजा पोस्ट से एक बार फिर हरदोई की सियासत में बहस छिड़ गई है।

