Hardoi News: स्कूली बच्चों को परेशानी, मांग की ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से, ग्रामीण जोखिम उठाकर कर रहे आवाजाही

Hardoi News: हरदोई के कटियारी क्षेत्र के विकास खण्ड हरपालपुर के गांव नाऊपुरवा और दयालपुर में रहने वाले लोगों की जिंदगी उस समय और भी मुश्किल हो जाती है जब गंभीरी नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है। इन गांवों के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। इन दोनों गांवों के बीच एक कच्ची पाइप वाली पुलिया बनी हुई है, जिसका निर्माण वर्षों पहले हुआ था।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 20, 2025 13:40:36 IST

आलोक सिंह की रिपोर्ट, Hardoi News: हरदोई के कटियारी क्षेत्र के विकास खण्ड हरपालपुर के गांव नाऊपुरवा और दयालपुर में रहने वाले लोगों की जिंदगी उस समय और भी मुश्किल हो जाती है जब गंभीरी नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है। इन गांवों के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। इन दोनों गांवों के बीच एक कच्ची पाइप वाली पुलिया बनी हुई है, जिसका निर्माण वर्षों पहले हुआ था। इस पुलिया से न केवल किसान अपनी खेती-बाड़ी के लिए आते-जाते हैं, बल्कि स्कूली बच्चे भी इसी पुलिया से गुजरकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन जब नदी में पानी का स्तर बढ़ता है, तो यह पुलिया पानी में डूब जाती है और बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है।

स्कूली बच्चों को परेशानी

स्कूली बच्चों को नदी पार करने के लिए मजबूरन नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। कई बार बच्चों के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें वे नाव पर सवार होकर स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर वे उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं तो उनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से पुलिया के निर्माण के लिए कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कई बार जिला प्रशासन की टीम बाढ़ स्थल का निरीक्षण करने आई है और पुलिया बनवाने का आश्वासन देकर चली गई है, लेकिन वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

मांग की ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों और किसानों को आने-जाने में परेशानी न हो। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुलिया का निर्माण नहीं होता है, तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर रहेंगे और उनकी जान जोखिम में डाली जाएगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर कितनी गंभीरता से ध्यान देता है और कब तक इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल, नाऊपुरवा और दयालपुर के निवासी और स्कूली बच्चे पुलिया निर्माण की आस में हैं।

