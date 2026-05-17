Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: रात में ममेरी बहन की सहेली की घर में घुसा युवक, करने लगा ये जिद, तभी जाग गए परिजन, फिर आई ऐसा आवाज कि…

UP Crime: रात में ममेरी बहन की सहेली की घर में घुसा युवक, करने लगा ये जिद, तभी जाग गए परिजन, फिर आई ऐसा आवाज कि…

Hardoi Crime: हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बरनई चतरखा निवासी नफेदार की ममेरी बहन की दोस्त शहर के आलू थोक में रहती है. इस युवती से कन्हैया की नजदीकियां बीते डेढ़ माह से थीं. लेकिन, वह लगातार शादी से इनकार कर रही थी.

By: Hasnain Alam | Published: May 17, 2026 9:19:10 PM IST

हरदोई प्रेमी सुसाइड केस
हरदोई प्रेमी सुसाइड केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एकतरफा प्यार में आत्महत्या का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक तीन माह पहले ममेरी बहन की सहेली से हुई दोस्ती के बाद युवक ने युवती से शादी करने की जिद की. यही नहीं उसे साथ ले जाने के लिए युवती के शहर में आलू थोक स्थित मकान पर शनिवार आधी रात के बाद घुस गया. 

बताया जा रहा है कि युवती ने इनकार कर दिया, तो गुस्से में युवक बाहर निकल आया. इसके बाद फिर से घर में घुसा, लेकिन इस बीच युवती के परिजन जाग गए. पड़ोसी मकान में कूदकर कमरे के अंदर जाकर युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

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खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसे लोग

बाद में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे लोगों ने युवक की मौत हो जाने की सूचना यूपी 112 पर दी. मृतक पर हरपालपुर कोतवाली में तीन मामले भी दर्ज हैं.

हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बरनई चतरखा निवासी नफेदार उर्फ कन्हैया की ममेरी बहन की दोस्त शहर के आलू थोक में रहती है. इस युवती से कन्हैया की नजदीकियां बीते डेढ़ माह से थीं.

युवती ने रात में कन्हैया के घर आने की बात स्वीकारी

सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि युवती ने भी कन्हैया से परिचित होने और रात में उसके घर आने की बात स्वीकारी है. मामला खुदकुशी का है. युवक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मौके से बरामद तमंचा भी पुलिस के कब्जे में है.

पुलिस के मुताबिक, कन्हैया के माता-पिता की मौत हो चुकी है. लंबे समय से वह अपने मामा के साथ बरनई चतरखा में रह रहा था. बड़े भाई अमित की शादी हो चुकी है. वह परिवार सहित अलग रहते हैं. कन्हैया मामा के साथ ही रहता था. फिलहाल पुलिस की ओर इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: hardoi newsUP News
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