Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: भाई-भाई बोल चीखती रही; युवक दांतों से प्राइवेट पार्ट को… रात में युवक ने लड़की को पकड़ा, पेड़ से बांधा और की दरिंदगी

UP Crime: भाई-भाई बोल चीखती रही; युवक दांतों से प्राइवेट पार्ट को… रात में युवक ने लड़की को पकड़ा, पेड़ से बांधा और की दरिंदगी

Hardoi News: युवती ने बताया कि युवक ने उसका मुंह दबाया और एक सुनसान जगह पर ले गया. इसके बाद एक पेड़ से बांध दिया. फिर युवक शादी का दबाव बनाने लगा. यही नहीं जबरन बात करने और रोज-रोज मिलने की बात कहने लगा.

By: Hasnain Alam | Published: May 17, 2026 9:50:12 PM IST

हरदोई में युवक ने काट लिए लड़की के प्राइवेट पार्ट
हरदोई में युवक ने काट लिए लड़की के प्राइवेट पार्ट


UP Crime News: यूपी के हरदोई से दरिंदगी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में एकतरफा प्यार में एक युवक ने युवती के शादी से इनकार करने पर उसके दोनों प्राइवेट पार्ट अपने दांतों से काट दिए. पूरा मामला 11 मई का बताया जा रहा है. 17 साल की पीड़ित लड़की ने बताया कि एक कार्यक्रम से लौटते वक्त युवक उसे जबरन एक सुनसान जगह पर उठा ले गया. इसके बाद पेड़ से बांधकर युवक शादी का दबाव बनाने लगा. 

युवती ने रिश्ते में भाई लगने की बात कहने पर गुस्से में उसने पहले मारा-पीटा और फिर उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए. पीड़िता की मां का आरोप है कि वह बेटी को लेकर वह थाने और चौकी रातभर भटकती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. बाद में केवल मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया.

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युवक ने रास्ते में लड़की को पकड़ा

पीड़िता दिल्ली में अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है. वह बीते 3 मई को अपनी चचेरी बहन की शादी में आई थी. उसने बताया कि 11 मई को चचेरी बहन के शादी के पहले तेल पूजन का कार्यक्रम था. रात में वह और उसका पूरा परिवार उसी में शामिल होने गया था. चाचा का घर उसके घर से करीब 200 मीटर दूर है. रात में मां ने एक बार घर जाकर देखने को कहा. वह अकेली ही घर जा रही थी कि रात करीब 11 बजकर 15 मिनट पर गांव के ही रहने वाले अतुल ने उसे रास्ते में पकड़ लिया.

युवती ने बताया- ‘उसने मेरा मुंह दबाया और एक सुनसान जगह पर ले गया. मुझे एक पेड़ से बांध दिया. इसके बाद मुझपर शादी का दबाव बनाने लगा. जबरन बात करने और रोज-रोज मिलने की बात कहने लगा. मैंने जब कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वह गुस्से में आ गया. मैंने समझाया कि वह मेरे रिश्ते में भाई लगता है और उसे भईया कहती हूं, लेकिन वह नहीं माना और मुझे मारता रहा.’

दर्द की वजह से बेहोश हो गई लड़की

उसने आगे बताया- ‘युवक ने पीटकर मुझे अधमरा कर दिया. फिर पूछा कि शादी करोगी या नहीं. मैंने न कहा तो उसने मेरे दोनों प्राइवेट पार्ट काटकर घायल कर दिए. मेरे शरीर से खून बहने लगा और मैं दर्द के मारे बेहोश हो गई.’

पीड़िता ने बताया, ‘जब होश आया तो अतुल वहां नहीं था. मैं दर्द में ही किसी तरह खुद को बंधन से अलग की. फिर धीरे-धीरे चलते हुए घर पहुंची. घर पहुंचने पर पूरी आपबीती सुनाई. मां मुझे लेकर प्रतापनगर चौकी पहुंची, लेकिन वहां किसी ने हमारी बात नहीं सुनी. फिर हम कोथावां चौकी गए, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई.’

कई दिनों से छेड़खानी कर रहा था युवक

लड़की ने बताया- ‘मेरी हालत खराब होती जा रही थी. मां मुझे लेकर बेनीगंज सीएचसी गई. वहां डॉक्टर ने इसे पुलिस केस बताते हुए थाने में सूचना दी.’ पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से उससे छेड़खानी कर रहा था. राह चलते उसे छेड़ता था. इससे पहले भी दो बार रास्ता रोककर शादी का दबाब बनाने की कोशिश की थी.

पीड़िता की मां ने कहा, ‘सरकारी अस्पताल में एक दरोगा और सिपाही पहुंचा. उसने बेटी और मेरा बयान लिया. चूंकि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए उसने खुद प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन महज मारपीट का एप्लीकेशन लिखा और थाने में मारपीट का केस दर्ज कर दिया गया. 5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है.’

Tags: hardoi newsUP News
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