Hardoi News: 4 साल से इश्क लड़ा रहा था देवर, अचानक किस ‘हरकत’ पर गुस्साई भाभी ने काट डाला प्राइवेट पार्ट

Hardoi Illicit Affair: अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा ही दुखदाई होता है. उत्तर प्रदेश के हरदोई में देवर में अपनी भाभी से इश्क करना बहुत भारी पड़ गया. कई सालों से प्रेम प्रसंग में डूबे भाभी को पता चला कि प्रेमी देवर ने शादी कर ली तो वह गुस्सा गई. उसने प्रेमी देवर को मिलने के लिए बुलाया. सड़क किनारे बाइक पर आमने-सामने बैठे दोनों बात कर रहे थे. इस दौरान अचानक भाभी ने ब्लेड निकाला और उसका प्राइवेट काट डाला. इसके बाद खून से लथपथ देवर बीच सड़क पर चीखने-चिल्लाने लगा. फिलहाल देवर अस्पताल में भर्ती है. इसमें हैरत की बात यह है कि भाभी बनी प्रेमिका या प्रेमिका बनी भाभी 4 बच्चों की मां है.

6 मई को हुई थी शादी

पूरा मामला हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र के गुजदेई गांव का है. यहां के रहने वाले युवक सुधीर (20) की शादी इसी 6 मई को हुई थी, जबकि उसका इश्क रिश्ते में लगने वाली भाभी से पिछले 4 सालों से चल रहा था. शादी से प्रेमिका नाराज थी. भाभी ने आखिर बार मिलने के बुलाया था. इसका एहसास युवक को नहीं था कि जिससे उसने 4 सालों तक प्यार किया वह इस हद तक उतर आएगी.

सड़क किनारे किया भाभी ने हमला

शनिवार (09 मई 2026) को कुरसैली गांव में खेत पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा. बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस तेज हो गई. अचानक महिला ने ब्लेड निकाल लिया और युवक पर हमला करके उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया. इसके बाद युवक सड़क पर ही तड़पने लगा. राहगीरों की भीड़ जमा हो गई.

भीड़ ने ही घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, सुधीर को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि उसका प्राइवेट पार्ट अधिकांश रूप से कटा हुआ है. उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है. वहीं, आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती घायल युवक ने बताया कि उसकी चेटिंग (प्रेमिका) ने उसे मिलने के लिए बुलाया था. युवक कहना है कि मेरे गांव में ही उसकी शादी हुई है. युवक ने स्वीकार किया कि रिश्ते में भाभी लगने वाली महिला से उसके चार साल से उसके साथ संबंध है. 6 मई को उसकी शादी हो गई तो उसने गुस्से में मेरा प्राइवेट पार्ट काट डाला. इसके बाद मौके से फरार हो गई. यहां पर बता दें कि अनैतिक संबंध क्षणिक सुख चाहे दे दें, लेकिन इनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है.

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