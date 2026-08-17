Hardoi News: अवैध संबंध के शक में परिवार बर्बाद, पत्नी के साथ रात में कर डाली घिनौनी वारदात

Husband killed wife Illicit realtion: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अवैध संबंध के शक ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया. पति अपनी पत्नी पर गैर मर्द से अवैध संबंध बनाने का शक हुआ तो उसने प्लान बनाकर पत्नी की हत्या कर दी. पत्नी दुनिया से जा चुकी है और पति को गिरफ्तार पुलिस ने जेल भेज दिया है. पूरे मामले के सामने आने से इलाके में डर का माहौल है.हत्या का यह मामला हरदोई जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के मंगोलापुर का है. यहां पर जंगल में शनिवार (15 अगस्त, 2026) को सुबह कोमल नाम की शादीशुदा युवती का शव मिला. छानबीन में पता चला कि पत्नी कोमल और उसके पति सत्यपाल में अनबन रहती थी. इसके शक के आधार पर सत्यपाल से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कर ली. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने उसके पति सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सत्यपाल ने कबूल किया कि उसे अवैध संबंध का था, इसलिए पत्नी कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी.

ताबड़तोड़ हमला करके उतार दिया मौत के घाट

पुलिस सूचना पर पहुंची तो कनहेटा निवासी कोमल का शव शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांव से लगभग चार किलोमीटर दूर मंगोलापुर के जंगल में मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोमल के शरीर पर करीब 12 चोटों के निशान मिले, जबकि गले पर चाकू से करीब चार वार किए जाने के निशान मिले. इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में भी गंभीर चोटें पाई गईं. इसके अतिरिक्त भी कोमल के शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटों के निशान मिले.

वहीं, अजीत सिंह चौहान (सीओ सिटी हरदोई) ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति सत्यपाल ने बताया कि पत्नी कोमल के गैर मर्द से अवैध संबंध थे. इससे आसपास बदनामी हो रही थी. ऐसे में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. उसका दावा है कि उसने पत्नी को कई बार गैरमर्द की बांहों में देखा था. टोका भी था, लेकिन वह नहीं मानी तो यह कदम उठाया.

17 साल पहले हुई थी सत्यपाल-कोमल की शाद

कोमल और सत्यपाल की शादी करीब 17 वर्ष पहले हुई. सत्यपाल की लालपालपुर में मिठाई की दुकान है. दोनों के तीन बच्चे हैं. कोमल अपने तीन वर्षीय बेटे आयुष के साथ सड़िला में रहकर फैक्टरी में काम करती थी, जबकि उसके अन्य बच्चे पिता के साथ रहते हैं. पति सत्यपाल को शक था कि वह अलग रहकर गैर मर्द से रिश्ता बनाती है.

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बच्चे को लेकर पति-पत्नी में था विवाद

वहीं, कोमल और उसके पति के बीच बेटे आयुष को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। कोमल बेटे को अपने साथ रखना चाहती थी, जबकि सत्यपाल उसे अपने पास रखना चाहता था. घटना से दो दिन पहले भी लालपालपुर में दोनों के बीच विवाद हुआ था.

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