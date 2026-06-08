Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: बेटी की हत्या कर आत्महत्या दिखाने की कोशिश! पिता ने मशीन की सुई से हाथ पर चुभाया; गले में बनाया फंदे का निशान

UP Crime: बेटी की हत्या कर आत्महत्या दिखाने की कोशिश! पिता ने मशीन की सुई से हाथ पर चुभाया; गले में बनाया फंदे का निशान

Hardoi Honor Killing Case: उत्तर प्रदेश के हरदोई में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. जहां पिता ने खुद की बेटी की हत्या कर दी. क्योंकि रात में वो कहीं चली गई थी.

By: Sohail Rahman | Published: June 8, 2026 12:47:04 PM IST

उत्तर प्रदेश के हरदोई में पिता ने बेटी की हत्या की
उत्तर प्रदेश के हरदोई में पिता ने बेटी की हत्या की


Hardoi Honor Killing Case: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला जिले में ऑनर किलिंग का एक खौफनाक मामला सामने आया है. जहां एक लड़की रात के अंधेरे में करीब 12 बजे घर से कहीं चली गई थी. इसके बाद सुबह करीब 4 बजे वापस लौटी. वापस लौटने के दौरान पिता ने देख लिया. उसके बाद पिता और उसके भाइयों ने 19 साल की लड़की की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद घरवालों ने मौत को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सांप से काटने का निशान का दिखाने के लिए सिलाई मशीन की सुई चुभाई और आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए उसकी गर्दन पर फंदे का निशान बनाया.

हालांकि ग्रामीणों से मिली जानकारी और लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता, 2 चाचा और एक चाची को गिरफ्तार किया है.

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क्या है पूरा मामला?

संडीला के मीतो के मजरा समदखेड़ा गांव में रामदयाल अपनी पत्नी मिथिलेशा के साथ रहता है. उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं. रामदयाल के साथ उसके दो भाई मुनेश, सुरेश और मुनेश की पत्नी माधुरी भी साथ रहते हैं. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना 3-4 जून की रात की बताई जा रही है. शुभि 3 जून की आधी रात को अचानक घर से गायब हो गई थी और सुबह 4 बजे लौटी. उसके पिता रामदयाल ने उसे लौटते हुए देख लिया. उसके गायब होने से नाराज होकर रामदयाल ने उसे डांटना शुरू कर दिया. शोर-शराबे से परिवार के बाकी सदस्य जाग गए.

यह भी पढ़ें – हैवान बना पिता! तीन मासूम बेटियों का रेता गला, बच्चियों के कत्ल से पूरे गांव में मातम

परिवार वालों ने किया हमला

इसके बाद, रामदयाल के भाइयों मुनेश और सुरेश ने मुनेश की पत्नी माधुरी के साथ मिलकर शुभि पर हमला किया और उसे पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने शुभि को तब तक लात-घूंसे मारे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई. उसकी मौत के बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने की योजना बनाई गई. सिलाई मशीन की सुई का इस्तेमाल करके सांप के काटने जैसा निशान बनाया गया और गला घोंटकर हत्या जैसा दिखाने के लिए उसकी गर्दन पर फंदे का निशान बनाया गया. इसके बाद रामदयाल ने पुलिस को सूचित किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

यह भी पढ़ें – MP Crime News: पहले भतीजी को खिलाई आइसक्रीम, फिर सगे चाचा ने किया घिनौना कांड; रिश्तें हुए शर्मसार

Tags: crime newsUP News
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