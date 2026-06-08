UP Crime: बेटी की हत्या कर आत्महत्या दिखाने की कोशिश! पिता ने मशीन की सुई से हाथ पर चुभाया; गले में बनाया फंदे का निशान

Hardoi Honor Killing Case: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला जिले में ऑनर किलिंग का एक खौफनाक मामला सामने आया है. जहां एक लड़की रात के अंधेरे में करीब 12 बजे घर से कहीं चली गई थी. इसके बाद सुबह करीब 4 बजे वापस लौटी. वापस लौटने के दौरान पिता ने देख लिया. उसके बाद पिता और उसके भाइयों ने 19 साल की लड़की की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद घरवालों ने मौत को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सांप से काटने का निशान का दिखाने के लिए सिलाई मशीन की सुई चुभाई और आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए उसकी गर्दन पर फंदे का निशान बनाया.

हालांकि ग्रामीणों से मिली जानकारी और लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता, 2 चाचा और एक चाची को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला?

संडीला के मीतो के मजरा समदखेड़ा गांव में रामदयाल अपनी पत्नी मिथिलेशा के साथ रहता है. उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं. रामदयाल के साथ उसके दो भाई मुनेश, सुरेश और मुनेश की पत्नी माधुरी भी साथ रहते हैं. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना 3-4 जून की रात की बताई जा रही है. शुभि 3 जून की आधी रात को अचानक घर से गायब हो गई थी और सुबह 4 बजे लौटी. उसके पिता रामदयाल ने उसे लौटते हुए देख लिया. उसके गायब होने से नाराज होकर रामदयाल ने उसे डांटना शुरू कर दिया. शोर-शराबे से परिवार के बाकी सदस्य जाग गए.

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परिवार वालों ने किया हमला

इसके बाद, रामदयाल के भाइयों मुनेश और सुरेश ने मुनेश की पत्नी माधुरी के साथ मिलकर शुभि पर हमला किया और उसे पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने शुभि को तब तक लात-घूंसे मारे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई. उसकी मौत के बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने की योजना बनाई गई. सिलाई मशीन की सुई का इस्तेमाल करके सांप के काटने जैसा निशान बनाया गया और गला घोंटकर हत्या जैसा दिखाने के लिए उसकी गर्दन पर फंदे का निशान बनाया गया. इसके बाद रामदयाल ने पुलिस को सूचित किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

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