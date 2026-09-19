Home > उत्तर प्रदेश > 03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!

03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!

Hardoi Husband Wife Fight Viral News: हरदोई के सांडी में पति-पत्नी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. महिला ने पति पर नाक काटने का आरोप लगाया, जबकि ससुराल पक्ष ने पति के संवेदनशील अंगों पर हमले का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Kajal Jain | Published: September 19, 2026 7:42:59 PM IST

03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से...ससुराल वालों ने काट दी नाक!
03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से...ससुराल वालों ने काट दी नाक!


Hardoi Husband Wife Fight Viral News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसी सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. मामूली सी बात पर शुरू हुआ पति-पत्नी का झगड़ा इस कदर खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया कि दोनों तरफ से एक-दूसरे पर जानवरों जैसा हमला किया गया. पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति का संवेदनशील अंग पर दांतों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद बौखलाए पति और उसके माता-पिता ने मिलकर पत्नी की नाक ही काट डाली. लहूलुहान हालत में महिला को हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस अजीबोगरीब और खौफनाक मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.  

6 महीने मायके रहने के बाद अचानक लौटी थी साधना

यह पूरा मामला हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे का है. करीब 10 साल पहले दीपक की शादी सुरसा थाना क्षेत्र के ढोलिया गांव की रहने वाली साधना के साथ हुई थी. पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक विवाद के चलते साधना पिछले करीब छह महीने से अपने मायके में रह रही थी.

You Might Be Interested In

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान वह अपने एक चचेरे देवर के साथ अवैध संबंध में थी. अफेयर के चलते उसने अपना घर और ससुराल छोड़ा था. लेकिन अचानक गुरुवार को साधना अपने ससुराल वापस लौट आई, जिसके बाद घर में तनाव का माहौल बन गया और दोनों के बीच विवाद की चिंगारी सुलग उठी.

पत्नी ने काटा संवेदनशील अंग तो पति ने काट डाली नाक

आरोप है कि पति ने पत्नी को मछली पकाने को कहा था जिसके लिए पत्नी ने साफ मना कर दिया. मामला तब खूनी संघर्ष में बदल गया जब शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे पति-पत्नी के बीच जमकर गाली-गलौज और मारपीट शुरू हुई. झगड़े के दौरान गुस्सायी साधना ने अपने पति दीपक के संवेदनशील अंगों (Genitals) को दांतों से काट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.

पति पर इस भयानक हमले से गुस्साए दीपक और उसके सास-ससुर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. आरोप है कि इसके बाद पति ने अपनी पत्नी साधना पर हमला कर दिया और उसकी नाक काट डाली. खून से लथपथ साधना को तुरंत हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

दोनों पक्षों ने लगाए गंभीर आरोप, मां की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है. साधना की मां आशा की शिकायत पर पुलिस ने पति दीपक, सास शशि और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मायके वालों का पुराना आरोप है कि तीन बेटियां होने की वजह से ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे.

दूसरी ओर, सास शशि का आरोप है कि उनकी बहू कुछ महीने पहले किसी अन्य युवक के साथ चली गई थी और अचानक लौटने के बाद उसने अपने पति के साथ बेहद क्रूरता करते हुए उसके शरीर को जख्मी किया. एएसपी पूर्वी सुबोध गौतम का कहना है कि पुलिस दोनों पक्षों के बयानों और सबूतों के आधार पर गहराई से जांच कर रही है और पति के प्राइवेट पार्ट पर चोट के मामले में भी शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- दिसंबर में दूल्हा बनेंगे समय रैना? मेधा शंकर संग शादी की खबरों ने मचाया तहलका; पहले Switzerland, अब Reddit पोस्ट वायरल!

Tags: UP Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026

कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह

September 19, 2026

लकी अली के 6 सदाबहार गाने

September 19, 2026

मेघना गुलजार की 5 फिल्में

September 19, 2026

अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें

September 18, 2026
03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!
03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!
03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!
03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!
03:00 बजे तड़के पति-पत्नी के सिर चढ़ी हैवानियत, संवेदनशील अंगों को दातों से…ससुराल वालों ने काट डाली नाक!