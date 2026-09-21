Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!

UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!

Three Women Beat Man With Slippers Video: हरदोई के पाली बाजार में 3 महिलाओं ने एक युवक को चप्पलों से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. घटना का VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल है। जानिए आखिर पैर पर पैर पड़ने से कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद.

By: Kajal Jain | Published: September 21, 2026 1:49:00 PM IST

UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर...!
UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर...!


Three Women Beat Man With Slippers Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र से एक ऐसा अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है. बाजार में भीड़भाड़ के बीच सरेआम 3 महिलाएं एक युवकी की चप्पलों से धुनाई करती नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ युवक को जान बचाकर भागते और गाली-गलौच करते देखा गया. मामला रविवार शाम पाली कस्बे के मुख्य बाजार का बताया जा रहा है जहां 3न महिलाओं और एक युवक के बीच एक छोटा-सा विवाद मारपीट में बदल गया. बात इतनी बढ़ गई कि महिलाओं ने उसे दौड़ा-दौड़ा कर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया. सड़क पर मचे इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान जहां महिलाएं गुस्से में सुधबुध खो बैठी थीं, वहीं दूसरी तरफ वह युवक भी लगातार उन्हें गालियां दे रहा था. किसी राहगीर ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

आखिर क्यों छिड़ा सरेआम विवाद?

रविवार की शाम हरदोई के पाली कस्बे के बाजार का नजारा आम दिनों की तरह ही चहल-पहल भरा था, जहां तीन महिलाएं खरीदारी करने के लिए आई हुई थीं. तभी एक शख्स का पैर उनमें से एक महिला के पैर पर गलती से पड़ जाता है. यह छोटी सी बात देखते ही देखते बड़े झगड़े की वजह बन गई और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

You Might Be Interested In

चप्पलों की बौछार, युवक को सरेराह दौड़ाया

विवाद इतना बढ़ा कि महिलाएं गुस्से से आगबबूला हो गईं और उन्होंने बाजार के बीचों-बीच युवक की जमकर पिटाई कर दी. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तीनों महिलाएं युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर चप्पलों से पीट रही हैं. मारपीट के दौरान एक पल के लिए युवक सड़क पर भी गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं होता और वह लगातार उस पर हमला करती रहती हैं.

युवक की गाली-गलौज और तमाशबीन बनी भीड़

इस पूरी झड़प के दौरान एक तरफ जहां महिलाएं अपनी खीझ उतार रही थीं, वहीं दूसरी तरफ वह युवक भी चुप बैठने के बजाय लगातार महिलाओं को गालियां दे रहा था. बाजार में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोग इस तमाशे को देख रहे थे. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? 

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और विवादित युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई. जहां शख्स का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया. हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी भी महिला की ओर से पुलिस थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, और पुलिस सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:- 8 महीने पहले हुई थी शादी, 4 महीने से प्रेग्नेंट थी पत्नी… अचानक घर में घुस आए भाई-दोस्त और कर दिया कांड!

Tags: UP Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां!

September 20, 2026

कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में...

September 20, 2026

ईशा कोप्पिकर की प्रेम कहानी है काफी दिलचस्प

September 20, 2026

ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?

September 20, 2026

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026
UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!
UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!
UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!
UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!
UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर…!