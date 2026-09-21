UP Crime: सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चप्पलों से पीटती रहीं 3 महिलाएं, गाली-गलौच पर उतरा शख्स, फिर जान बचाकर...!

Three Women Beat Man With Slippers Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र से एक ऐसा अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है. बाजार में भीड़भाड़ के बीच सरेआम 3 महिलाएं एक युवकी की चप्पलों से धुनाई करती नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ युवक को जान बचाकर भागते और गाली-गलौच करते देखा गया. मामला रविवार शाम पाली कस्बे के मुख्य बाजार का बताया जा रहा है जहां 3न महिलाओं और एक युवक के बीच एक छोटा-सा विवाद मारपीट में बदल गया. बात इतनी बढ़ गई कि महिलाओं ने उसे दौड़ा-दौड़ा कर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया. सड़क पर मचे इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान जहां महिलाएं गुस्से में सुधबुध खो बैठी थीं, वहीं दूसरी तरफ वह युवक भी लगातार उन्हें गालियां दे रहा था. किसी राहगीर ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आखिर क्यों छिड़ा सरेआम विवाद?

रविवार की शाम हरदोई के पाली कस्बे के बाजार का नजारा आम दिनों की तरह ही चहल-पहल भरा था, जहां तीन महिलाएं खरीदारी करने के लिए आई हुई थीं. तभी एक शख्स का पैर उनमें से एक महिला के पैर पर गलती से पड़ जाता है. यह छोटी सी बात देखते ही देखते बड़े झगड़े की वजह बन गई और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

चप्पलों की बौछार, युवक को सरेराह दौड़ाया

विवाद इतना बढ़ा कि महिलाएं गुस्से से आगबबूला हो गईं और उन्होंने बाजार के बीचों-बीच युवक की जमकर पिटाई कर दी. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तीनों महिलाएं युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर चप्पलों से पीट रही हैं. मारपीट के दौरान एक पल के लिए युवक सड़क पर भी गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं होता और वह लगातार उस पर हमला करती रहती हैं.

युवक की गाली-गलौज और तमाशबीन बनी भीड़

इस पूरी झड़प के दौरान एक तरफ जहां महिलाएं अपनी खीझ उतार रही थीं, वहीं दूसरी तरफ वह युवक भी चुप बैठने के बजाय लगातार महिलाओं को गालियां दे रहा था. बाजार में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोग इस तमाशे को देख रहे थे. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

हरदोई : पति-पत्नी में किसी बात को कई दिनों से लड़ाई चल रही थी। आज यह लड़ाई घर से निकलकर सड़क पर आ गई। जिसके बाद पत्नी से परिजन और अपने महिला मित्रों के साथ मिलकर पति को बीच सड़क चप्पलों से जमकर पीटा। पाली थाने का चौराहा का मामला।। pic.twitter.com/Z86vnawuby — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) September 20, 2026

पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और विवादित युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई. जहां शख्स का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया. हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी भी महिला की ओर से पुलिस थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, और पुलिस सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

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