Home > उत्तर प्रदेश > प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा पति, फिर पत्नी ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत, पति की कार में GPS लगाकर किया पीछा

प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा पति, फिर पत्नी ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत, पति की कार में GPS लगाकर किया पीछा

Hapur hotel ruckus: हापुड़ में एक महिला ने पति पर अवैध संबंधों के शक के बाद उसकी कार में जीपीएस सिस्टम लगाकर लोकेशन ट्रैक की और उसे एक होटल में कथित प्रेमिका के साथ पकड़ लिया. इसके बाद होटल, सड़क और एसडीएम कोर्ट तक जमकर हंगामा और मारपीट हुई. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 13, 2026 12:18:32 PM IST

प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा गया पति
प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा गया पति


Hapur hotel ruckus: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पति-पत्नी और कथित प्रेम संबंधों से जुड़ा एक हाई-वोल्टेज ड्रामा चर्चा का विषय बन गया है. पति पर लंबे समय से किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने का शक जता रही पत्नी ने सच्चाई जानने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया. देवर और परिजनों की मदद से पति की कार में जीपीएस डिवाइस लगाकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई. ट्रैकिंग के जरिए पत्नी सीधे उस होटल तक पहुंच गई, जहां पति कथित प्रेमिका के साथ मौजूद था. इसके बाद होटल परिसर, सड़क और यहां तक कि एसडीएम कोर्ट तक हंगामा और मारपीट का सिलसिला चलता रहा.

शक से शुरू हुई कहानी, जीपीएस ने खोला पूरा राज

बागपत जिले के एक गांव की रहने वाली महिला को काफी समय से अपने पति पर किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने का संदेह था. कई बार पति की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसने यह बात अपने परिजनों और देवर को बताई. पति की गतिविधियों का पता लगाने के लिए परिवार ने उसकी कार में जीपीएस सिस्टम लगाने की योजना बनाई. इसके बाद पति की हर लोकेशन पर नजर रखी जाने लगी. रविवार को जब पति किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला तो पत्नी और परिजन जीपीएस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगे.

You Might Be Interested In

लोकेशन ने पहुंचाया सीधे होटल, फिर मच गया बवा

जीपीएस से मिली जानकारी के आधार पर पत्नी और उसके परिजन हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोदीनगर रोड के बांके बिहारी होटल पहुंच गए. बताया जा रहा है कि होटल में पति अपनी कथित प्रेमिका के साथ मौजूद था. जैसे ही पत्नी ने दोनों को साथ देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर ही हंगामा शुरू हो गया. होटल में अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

होटल परिसर में हुई मारपीट, सड़क तक पहुंचा विवाद

पति को कथित प्रेमिका के साथ देखने के बाद पत्नी और उसके परिजनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पति की पिटाई शुरू हो गई. हंगामा होटल के भीतर से निकलकर सड़क तक पहुंच गया. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट होती रही. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे घटनाक्रम को देखने लगे.

भीड़ बढ़ी तो मौके पर पहुंची पुलिस

होटल और सड़क पर बढ़ते हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया और बाद में सभी को नगर कोतवाली ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई. मामला यहीं शांत नहीं हुआ. पुलिस कार्रवाई के बाद जब पति एसडीएम कोर्ट से जमानत पर बाहर निकला तो पत्नी का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कोर्ट परिसर में भी पत्नी ने पति की दोबारा पिटाई कर दी. इस दौरान वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कोर्ट परिसर में हुए इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चित बना दिया.

कथित प्रेमिका को लेकर भी सामने आए दावे

पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में दावा किया गया है कि पति के साथ पकड़ी गई महिला बुलंदशहर जिले के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है. हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस इस संबंध में भी तथ्यों की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा बनी हुई है, लेकिन जांच पूरी होने तक पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूरा घटनाक्रम

होटल, सड़क और कोर्ट परिसर में हुए हंगामे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में पत्नी और परिजनों को पति से विवाद करते और हंगामा करते देखा जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला सामने आया है. मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को हिरासत में लिया गया था और शांतिभंग की कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: hapur hotel ruckushusband caught with gps
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026
प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा पति, फिर पत्नी ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत, पति की कार में GPS लगाकर किया पीछा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा पति, फिर पत्नी ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत, पति की कार में GPS लगाकर किया पीछा
प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा पति, फिर पत्नी ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत, पति की कार में GPS लगाकर किया पीछा
प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा पति, फिर पत्नी ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत, पति की कार में GPS लगाकर किया पीछा
प्रेमिका संग होटल में रंगेहाथ पकड़ा पति, फिर पत्नी ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत, पति की कार में GPS लगाकर किया पीछा