Home > उत्तर प्रदेश > UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला

UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला

Hapur Shocking Suhagrat Incident: हापुड़ जिले से शादी के तुरंत बाद सामने आया एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. सात फेरे लेने के कुछ ही घंटे बाद एक नई-नवेली दुल्हन ने अपने पति से ऐसा सच शेयर किया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

By: Shristi S | Published: July 6, 2026 5:13:07 PM IST

हापुड़ में दूल्हे ने दुल्हन को उसके प्रेमी के साथ भेजा
हापुड़ में दूल्हे ने दुल्हन को उसके प्रेमी के साथ भेजा


Suhagrat Bride Refused Husband: यूपी के हापुड़ जिले से शादी के तुरंत बाद सामने आया एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. सात फेरे लेने के कुछ ही घंटे बाद एक नई-नवेली दुल्हन ने अपने पति से ऐसा सच शेयर किया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. सुहागरात पर दुल्हन ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी और युवक से प्रेम करती है और परिवार के दबाव में उसकी शादी कराई गई है. 

इतना ही नहीं, उसने पति के साथ वैवाहिक जीवन बिताने से भी साफ इनकार कर दिया. मामला धीरे-धीरे परिवारों तक पहुंचा और आखिरकार महिला थाने में इसकी सुनवाई हुई, जहां आपसी सहमति से पूरे विवाद का समाधान निकाल लिया गया.

You Might Be Interested In

सुहागरात पर दुल्हन का सनसनीखेज खुलासा

जानकारी के मुताबिक, हापुड़ जिले के एक युवक और युवती की शादी 25 जून 2026 को पूरे रीति-रिवाज और पारिवारिक सहमति के साथ संपन्न हुई थी. शादी के बाद जब दोनों पहली बार एक साथ कमरे में पहुंचे, तभी दुल्हन ने अपने पति को कहा कि अगर मुझे छुआ तो, जान से मार दूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूं. यह शादी उसके इच्छा के खिलाफ हुई है. यह सुन दूल्हा हैरान रह गयी, लेकिन उसने किसी तरह का विवाद या हंगामा करने के बजाय पूरी बात अपने परिवार को बता दी.

परिवार ने लिया अनोखा फैसला

बातचीत के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला, तो दोनों पक्षों की सहमति से 28 जून को लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाया गया. इसके बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई. आगे की कानूनी परेशानी से बचने के लिए दूल्हे और उसके पिता ने महिला पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

आपसी सहमति से सुलझा विवाद- पुलिस

महिला पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर अरुणा राय ने बताया कि दूल्हे के परिवार ने शिकायत की थी कि लड़की शादी के बाद उसके साथ नहीं रहना चाहती और किसी दूसरे आदमी से प्यार करती है. दोनों पक्षों की सहमति से मामला सुलझा लिया गया. फिलहाल, किसी भी पक्ष ने क्रिमिनल केस दर्ज नहीं कराया है, और पुलिस के मुताबिक, विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है.

Tags: brideGroomhome-hero-pos-6Suhagratuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला
UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला
UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला
UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला