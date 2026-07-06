UP: मुझे छुना मत, मैं किसी और की… सुहागरात पर दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया दूल्हा; फिर परिवार ने उठाया ऐसा फैसला

Suhagrat Bride Refused Husband: यूपी के हापुड़ जिले से शादी के तुरंत बाद सामने आया एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. सात फेरे लेने के कुछ ही घंटे बाद एक नई-नवेली दुल्हन ने अपने पति से ऐसा सच शेयर किया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. सुहागरात पर दुल्हन ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी और युवक से प्रेम करती है और परिवार के दबाव में उसकी शादी कराई गई है.

इतना ही नहीं, उसने पति के साथ वैवाहिक जीवन बिताने से भी साफ इनकार कर दिया. मामला धीरे-धीरे परिवारों तक पहुंचा और आखिरकार महिला थाने में इसकी सुनवाई हुई, जहां आपसी सहमति से पूरे विवाद का समाधान निकाल लिया गया.

सुहागरात पर दुल्हन का सनसनीखेज खुलासा

जानकारी के मुताबिक, हापुड़ जिले के एक युवक और युवती की शादी 25 जून 2026 को पूरे रीति-रिवाज और पारिवारिक सहमति के साथ संपन्न हुई थी. शादी के बाद जब दोनों पहली बार एक साथ कमरे में पहुंचे, तभी दुल्हन ने अपने पति को कहा कि अगर मुझे छुआ तो, जान से मार दूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूं. यह शादी उसके इच्छा के खिलाफ हुई है. यह सुन दूल्हा हैरान रह गयी, लेकिन उसने किसी तरह का विवाद या हंगामा करने के बजाय पूरी बात अपने परिवार को बता दी.

परिवार ने लिया अनोखा फैसला

बातचीत के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला, तो दोनों पक्षों की सहमति से 28 जून को लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाया गया. इसके बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई. आगे की कानूनी परेशानी से बचने के लिए दूल्हे और उसके पिता ने महिला पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

आपसी सहमति से सुलझा विवाद- पुलिस

महिला पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर अरुणा राय ने बताया कि दूल्हे के परिवार ने शिकायत की थी कि लड़की शादी के बाद उसके साथ नहीं रहना चाहती और किसी दूसरे आदमी से प्यार करती है. दोनों पक्षों की सहमति से मामला सुलझा लिया गया. फिलहाल, किसी भी पक्ष ने क्रिमिनल केस दर्ज नहीं कराया है, और पुलिस के मुताबिक, विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है.