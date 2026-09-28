Hapur Viral Video: समोसे की दुकान पर छिड़ी जंग! लाठी-डंडे, ईंट, बैट और करछी से बरसाए वार, याद आया 'आइंस्टीन चाचा' वाला कांड!

Hapur Samosa Shop Fight Viral: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे देखकर आपको 2021 के वायरल ‘बागपत चाट युद्ध’ की याद ताजा हो जाएगी. हापुड़ के एक स्नैक शॉप पर पैसों के छोटे से लेन-देन को लेकर दो गुटों के बीच ऐसा बवाल छिड़ा कि पूरा बाजार अखाड़े में बदल गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लोग लाठी-डंडों, ईंटों और क्रिकेट के बैट्स से एक-दूसरे पर टूट पड़े. हद तो तब हो गई जब बीच-बचाव और मारपीट के दौरान एक शख्स समोसे छानने वाली बड़ी सी कढ़ाई की करछी (छलनी) उठाकर हथियार की तरह वार करने लगा.

इस जानलेवा मारपीट में दो लोग बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई का वादा किया है.

पैसों के विवाद ने सड़क को बनाया जंग का मैदान

हापुड़ के देहरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छोटी सी दुकान पर पैसों के विवाद को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते बहस ने झगड़े का रूप ले लिया. बीच सड़क पर दर्जन भर लोग एक-दूसरे पर लाठियां और ईंटें बरसा रहे थे. वहां मौजूद कुछ लोग और महिलाएं बीच-बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्साए लोगों पर किसी का कोई असर नहीं हो रहा था. हर कोई एक-दूसरे को नीचा दिखाने और पीटने पर उतारू था.

समोसे की करछी और बैट से ताबड़तोड़ वार

इस लड़ाई का सबसे खतरनाक और हैरान करने वाला हिस्सा वो था जब मारपीट के बीच एक शख्स ने स्नैक शॉप की वो भारी-भरकम लोहे की करछी उठा ली जिसका इस्तेमाल समोसे और पकौड़े तलने के लिए किया जाता है. उस बड़े चम्मचनुमा हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए. लोग हाथों में डंडे, बैट और ईंटें लेकर ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो. इस पूरी घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आईं जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस की एंट्री और वायरल वीडियो पर एक्शन

जब यह हाई-वोल्टेज ड्रामा और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस हरकत में आ गई. पिलखुआ के सर्किल ऑफिसर मुनेश चंद्र ने बताया कि एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच पैसे को लेकर यह बवाल हुआ था. पुलिस अब इस वायरल वीडियो को ज़ूम करके और एक-एक चेहरे की पहचान करके आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है. पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे.

#WATCH Baghpat: Clash breaks out between two groups of ‘chaat’ shopkeepers over the issue of attracting customers to their respective shops, in Baraut. Police say, “Eight people arrested, action is being taken. There is no law & order situation there.” (Note: Abusive language) pic.twitter.com/AYD6tEm0Ri — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 22, 2021

बागपत के ‘आइंस्टीन चाचा’ की आ गई याद

इस पूरी घटना ने लोगों को साल 2021 के उस मशहूर ‘बागपत चाट विवाद’ की याद दिला दी है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर सेंसेशन बन गया था. बागपत में दो राइवल चाट दुकानदारों के बीच ग्राहकों को खींचने को लेकर जबरदस्त लाठी-डंडे चले थे. उस वायरल वीडियो में सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग हरेंद्र सिंह इतने पॉपुलर हुए थे कि लोग उन्हें प्यार से ‘आइंस्टीन चाचा’ कहने लगे थे.