UP का वो शहर जो अपनी बेडशीट और हैंडलूम के लिए है मशहूर, लोकल बुनकर बदलते बाजारों के हिसाब से कैसे खुद को ढाल रहे हैं?

Pilkhuwa Handloom Industry: दिल्ली से करीब 50-60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बसा पिलखुवा सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि कपड़ों और होम फर्निशिंग के कारोबार से जुड़ी एक पुरानी पहचान है. यहां की गलियों में चलने वाली करघों की आवाज और कपड़ों पर उभरते रंग-बिरंगे डिजाइन इस इलाके की कारीगारी की कहानी कहते हैं. पिलखुवा खासतौर पर बेडशीट, बेड कवर, खेस, पर्दे और दूसरे घरेलू कपड़ों के लिए जाना जाता है. इसकी पहचान इतनी मजबूत है कि हापुड़ जिला प्रशासन भी पिलखुवा को खादी और दूसरे टेक्सटाइल उत्पादों के प्रमुख केंद्र के रूप में दर्ज करता है.

बेडशीट और कपड़ों के लिए क्यों मशहूर है पिलखुवा?

पिलखुवा अपनी पारंपरिक बुनाई और प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है. कॉटन के कपड़ों पर अलग-अलग रंगों और डिज़ाइन में प्रिंट करके बेडशीट, बेड कवर और घर के दूसरे सामान बनाए जाते हैं. ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग ने, खासकर, यहां के कपड़ों को एक अलग पहचान दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार के एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट में पिलखुवा को हैंडलूम इंडस्ट्री के बड़े सेंटर में से एक बताया गया है. यहां बेडशीट, बेड कवर और कैनवस का कपड़ा बनता है. यही वजह है कि शहर का व्यापार सिर्फ़ लोकल मार्केट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया है.

बुनाई और प्रिंटिंग पीढ़ियों से एक बिज़नेस रहा

पिलखुवा में, कपड़ा बनाना और डिज़ाइन करना लंबे समय से परिवारों की रोज़ी-रोटी का हिस्सा रहा है. शुरुआत में, कपड़े पारंपरिक हैंडलूम पर बुने जाते थे, उसके बाद हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाने लगी. समय के साथ, इस काम के लिए मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया.

एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक, पिलखुवा में बुनकरों के साथ-साथ धोबी, लोहार और उनके परिवार भी सीधे या इनडायरेक्टली बुनाई और प्रिंटिंग से जुड़े रहे हैं. इससे यह इंडस्ट्री लोकल इकॉनमी और रोज़गार का एक अहम हिस्सा बन गई है.

बुनकर बदलते मार्केट के हिसाब से खुद को कैसे ढाल रहे हैं?

बढ़ते कॉम्पिटिशन और कस्टमर की पसंद ने पिलखुवा के टेक्सटाइल बिज़नेस को बदल दिया है. सिर्फ़ ट्रेडिशनल डिज़ाइन वाली बेडशीट बनाना अब काफ़ी नहीं है. कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए नए रंग, प्रिंट, फ़ैब्रिक और डिज़ाइन डेवलप किए जा रहे हैं.

इस बदलाव के साथ, कई यूनिट्स में ट्रेडिशनल हैंडलूम की जगह पावरलूम और मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नीक ने ले ली है. डिजिटल डिज़ाइन और स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल भी बढ़ा है. इससे प्रोडक्शन स्पीड और डिज़ाइन की वैरायटी बढ़ाने में मदद मिली है. हालांकि, मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल ने ट्रेडिशनल हाथ के काम के लिए नई चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं.

ऑनलाइन मार्केट और नई पहचान की चुनौती

आज, टेक्सटाइल बिज़नेस में ऑनलाइन सेल्स, ब्रांडिंग और नए मार्केट तक पहुंच बहुत ज़रूरी हो गई है. इस मामले में, पिलखुवा के प्रोड्यूसर्स के सामने अपनी पारंपरिक पहचान बनाए रखने और मॉडर्न मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने बिज़नेस को बढ़ाने की चुनौती है.

केंद्र सरकार का नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम बुनकरों को डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी में सुधार, मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है. इसका मकसद बुनकरों को घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ना है.